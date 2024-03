El Gobierno de Santa Fe respondió a la comparación con Nayib Bukele

Las medidas de seguridad que aplicamos sean y van a ser cada vez más enérgicas si no entienden que la delincuencia no pueden mandar en la provincia de Santa Fe, dijo Cococcioni. Las medidas de seguridad que aplicamos sean y van a ser cada vez más enérgicas si no entienden que la delincuencia no pueden mandar en la provincia de Santa Fe, dijo Cococcioni.

image.png Pablo Cococcioni es el ministro de Seguridad de Santa Fe.

Cococcioni aseguró que el ataquea balazos sufrido por los efectivos penitenciarios el sábado (2/3) donde un agente resultó herido en la nuca, fue el motivo por el que decidieron aplicar más rigor a las requisas y a los presos de alto perfil. Además, ante la pregunta de Feinman dijo que todos los presos de la foto tienen vínculos con el narcotráfico.

El ministro detalló: "Algunos son los cabecillas, pero otros son los ejecutores, los sicarios, los que les aguantan cosas en el pabellón, los que le entran el contrabando", y agregó que estos delincuentes "al empleado penitenciario de la requisa le tiran agua hirviendo, le tiran vinagre en los ojos, le tiran lavandina en el uniforme", entonces adoptan estas medidas para cuidar al personal penitenciario.

Por último, Cococcioni aclaró que no teme que los acusen a él y a Pullaro por violar los derechos humanos con estas requisas. Además, el ministro de Seguridad dijo que tienen el respaldo de la Justicia de Santa Fe y de todos los órganos democráticos de la provincia, porque "la legislatura de manera masiva ha votado una nueva ley de ejecución de la pena privativa de libertad", propuesta por el Gobierno de Pullaro.

