Los ex Crónica en jaque: Juicio millonario y embargo

“En 2016 nosotros junto Ana (trabajadora ex Crónica presente en el piso) dejamos Crónica y nos pasamos a Sucedió TV para comenzar el proyecto nuevo con García, que nos pagaba directamente de su bolsillo. Luego lo convoque a Abel (otro trabajador ex Crónica presente). Nosotros tenemos recibos de sueldo”, exclamó Da Cunha frente a la demanda que nació con la muerte del ex dueño.

Una vez que el magnate se rompió la cadera, tanto Rubén como sus compañeros cuidaron al empresario de medios, siempre bajo la palabra de García que les prometió un futuro prometedor con el estreno del nuevo canal.

Sin embargo, García falleció y frente a esto sus herederos se encontraron con la demanda de los trabajadores que no habían cobrado su sueldo en el nuevo proyecto, no habían cobrado tampoco aportes durante su trabajo, y no habían sido remunerados cuidándolo al magnate. Es por esto que nació el juicio contra la familia.

“La realidad es que él no pagaba aumentos, no pagaba vacaciones, no pagaba nada”, sentenció Rubén cuando le consultaron sobre el porqué del juicio.

Además de Rubén, Abel y Ana, otros cuatro ex trabajadores de la empresa de Héctor Ricardo García demandan dinero a la familia heredera.

Se esperan más resoluciones al caso en las próximas semanas, que quedará en manos de la justicia.