Levantamiento en El Nueve y escándalo: "Mi peor experiencia en TV"

"Con mucha pena, frustración y bastante indignación dejaré de participar en La Casta está en Orden", afirmó el ex CQC, y completó: "Lo que fue un proyecto serio y divertido a la vez para conductores, actores y equipo para otros fue sólo una aventura que resultó en mi peor experiencia en TV en tres décadas de trabajo".

Por su parte, la conductora de IP Noticias sostuvo: "En el ámbito de quienes me convocaron para el programa se dieron muchas situaciones totalmente incongruentes con la propuesta inicial. Desconozco si el programa continuará, a esta altura me parece insostenible".

Beto Casella volvió a arremeter contra El Nueve e insiste con Mario Pergolini

En la mañana del jueves 6/6 Beto Casella amplió sus quejas contra las autoridades de El Nueve por el cierre de las redes digitales del canal. Además, el líder de Bendita TV se mostró nuevamente disconforme con el rol de Mario Pergolini en la señal.

Cabe recordar que en 2021 el empresario de medios asumió la dirección del laboratorio de contenidos del Grupo Octubre, GO Lab.

Fue en diálogo con el ciclo Socios del Espectáculo de El Trece que Casella volvió a expedirse contra la señal. "Te enojaste porque no hay redes digitales en El Nueve", le afirmó el notero del magazine, dándole pie al conductor.

"¡Claro, son amateur! Creen que tienen un supermercadito y es un canal de aire", exclamó indignado. "¿No está Pergolini ahí, con toda esa área?", repreguntó el cronista, metiendo el dedo en la llaga. "Y bueno, pregúntenle a Pergolini. No hablo con Pergolini, no tengo el WhatsApp de él. No quiero hablar con nadie, que lo resuelvan", sentenció el presentador.

"Yo voy, hago el mejor programa que puedo, le rindo lo mejor que puedo, les vendemos mucha publicidad. Hacemos todo bien. Merecemos cierta reciprocidad que no recibimos", afirmó.

image.png Pergolini y Víctor Santa María, propietario del Grupo Octubre, se asociaron en 2021.

Al ser consultado sobre su rechazo a otros canales para permanecer en el del Grupo Octubre, el conductor respondió: "Yo me pongo la camiseta, pero no tienen mística. Porque a veces, en general, vienen empresarios periodísticos que vienen de otro rubro y no entienden bien esto, y nosotros tenemos más pasión que ellos. Los que estamos al aire tenemos más pasión que ellos".

"Yo tampoco exijo que por eso me esperen con una alfombra roja. Voy, llego diez minutos antes, hago mi programa, saludo educadamente, no traigo problemas, nunca nos mandaron una carta documento, nunca nos metemos en lío. O sea que somos los empleados perfectos. Trátennos bien, dejate de joder", concluyó el conductor

