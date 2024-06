Tomás Fonzi recordó el incómodo momento que pasó al besar por primera vez en ficción

Tomás Fonzi recordó cuando una fanática lo persiguió hasta su casa

Por otro lado, es preciso recordar que hace algunos días Tomás Fonzi recordó la particular situación que pasó con una fanática.

De visita en Blender, el actor contó: “Era una chica que iba siempre a la puerta en los estudios en Martínez, en Telefe”. “Le firmaba autógrafos todos los días y llevaba como un registro”, agregó sobre el llamativo episodio trazando una similitud con Bebé reno la serie furor de Netflix.

Y siguió: “Un día estoy en Adrogué, yo vivía todavía en la casa de mi mamá, salgo y estaba esta persona. Y yo como: ‘¿Qué hacés acá?’”, se preguntó preocupado.

A lo que la seguidora le respondió: "No me digas qué hago acá. No me preguntes. No me hagas lo mismo que me hizo Luis Miguel. Se metió en mis sueños y me dijo que lo fuera a ver y los patovicas no me dejaron entrar".

