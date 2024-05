Tomás Fonzi recordó la insólita explicación de una fanática que lo persiguió hasta su casa

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/estoesblender/status/1791925474790113413&partner=&hide_thread=false Como en Bebé Reno.



En realidad, la culpa es de @Fonzista por meterse en sueños ajenos. pic.twitter.com/FZZrxu5iF2 — BLENDER (@estoesblender) May 18, 2024



Y continuó: “Un día estoy en Adrogué, yo vivía todavía en la casa de mi mamá, salgo y estaba esta persona. Y yo como: ‘¿Qué hacés acá?’”, se preguntó preocupado. A lo que la seguidora le contestó: "No me digas qué hago acá. No me preguntes. No me hagas lo mismo que me hizo Luis Miguel. Se metió en mis sueños y me dijo que lo fuera a ver y los patovicas no me dejaron entrar".