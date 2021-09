Lali Espósito se pudrió de Ángel de Brito (¿Busca rating?)

https://twitter.com/AngeldebritoOk/status/1441028066315313154 Como no entendiste, si te conté el viernes. Los organizadores

Hablaron con Damián Amato el sábado.

Yo nunca dije que te bajaste, sino que te querían entre otros 40 artistas. https://t.co/gwXBmaKUjs — A N G E L (@AngeldebritoOk) September 23, 2021

Fue ahí, cuando Lali Espósito dejó en offside a Ángel de Brito: "Nadie hablo con mi equipo de trabajo y yo solo le respondí a los medios que titulaban que me baje por la presencia de otra artista...Cosa que jamás haría", afirmó la artista argentina dejando en claro que no tiene ningún problema con Tini Stoessel.

https://twitter.com/lalioficial/status/1441058353484992519 Nadie hablo con mi equipo de trabajo y yo solo le respondí a los medios que titulaban que me baje por la presencia de otra artista...Cosa que jamás haria. https://t.co/R0FE5BjFAU — Lali (@lalioficial) September 23, 2021

A su vez, salió a desmentir la información que anunció Ángel de Brito en el día de ayer (22/9): "Vos fuiste el único que me pregunto por privado si estaría en este show y te dije que no sabía ni de que me estabas hablando. De pronto veo muchos titulares confrontativos (como siempre cuando se trata de dos mujeres) y mal intencionados. Ahí Mi tw".

Y agregó: "A mi estas movidas de tw y contestar no me gustan...pero MENOS soporto ya esa necesidad de seguir enfrentándonos entre mujeres. Eso hizo que quiera twittear, NO que hablen "mal de mi". Año 2021,con mujeres argentinas liderando la escena...ya está! Eso es viejo", escribió orgullosa por la escena musical argentina.

Ángel de Brito, ¿en busca de rating?

Como venimos señalando en Urgente24, el ciclo de espectáculos y chimentos de El Trece, Los Ángeles de la Mañana (LAM) no atraviesa su mejor momento en el rating.

Si bien la competencia con Florencia Peña en Telefe es bastante pareja, en los últimos días, el envío que conduce Ángel de Brito comenzó a mermar en sus mediciones hasta tal punto que descendió al tercer puesto en los mediodías debido al gran presente de Canal 9.

Inteligente, el conductor de LAM buscó dónde picar con la esperanza de poder repuntar en las mediciones, y no se le habría ocurrido mejor idea que pinchar a Lali Espósito. Recordemos que la artista argentina es una de las grandes nuevas reinas de la televisión gracias a su llegada a los jóvenes, su carácter fuerte pero divertido y su "buena onda". Además, la cantante adquirió más popularidad nacional a partir de su participación como coach de La Voz Argentina. Sin dudas, Lali Espósito era una de las que podía llegar a meterse en la polémica y así fue.

Tanto es así que llamó poderosamente la atención que Ángel de Brito, quien también goza de una fuerte personalidad, se haya quedado en silencio ante la desmentida de Lali Espósito. Tiró el palito y se fue casi sin responder. Mientras tanto, todo Twitter se concentró en cómo Lali desacreditaba a de Brito. ¿Fue un malentendido o el conductor buscó mejorar el rating de LAM? Eso sólo lo podremos corroborar con el correr de los días.

En tanto, el público eligió a su preferido en este enfrentamiento y hubo una clara ganadora: Lali Espósito

https://twitter.com/tiniperufan/status/1441088013480574977 Como siempre inventando... pic.twitter.com/dQmnMC82Q0 — TINISTA Y BLINK (@tiniperufan) September 23, 2021

https://twitter.com/lalixcyrus/status/1441038647407566854 pero si dijiste y salió de tu boca que lali estaba al tanto de la situación "lali hizo todo lo posible" pic.twitter.com/rrHXR8kbBy — paul0 (@lalixcyrus) September 23, 2021