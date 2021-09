Lali Espósito, la verdadera ganadora de La Voz Argentina

https://twitter.com/LaVozArgentina/status/1434726320555053056 ¡FRANCISCO ES LA VOZ ARGENTINA!



Logró meterse en el corazón de todo el público y gracias a su gran sensibilidad se logró ser el ganador de #LaVozArgentina



Rapipago acompaña al ganador de #LaVozArgentina ¡No te pierdas el show del 18 de septiembre! pic.twitter.com/WFyyCinwZz — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) September 6, 2021

El cordobés representante del team de Soledad Pastorutti, humilde y lleno de agradecimiento, se alegró de haber ganado pero también reconoció el talento de sus contrincantes.

Aunque en las redes sociales llovieron las felicitaciones a Francisco Benítez hubo otra persona en La Voz Argentina que se robó la atención: Lali Espósito.

https://twitter.com/sofimorandiOk/status/1434701561456902150 bueno mi voto es por Lali — sofi morandi (@sofimorandiOk) September 6, 2021

Lali Espósito se destacó desde el comienzo de La Voz Argentina como la coach más querida por el público. Su talento, carisma, reacciones graciosas y su capacidad de bromear sobre cualquier tema (incluso sobre sí misma) lograron ubicarla día tras día en la boca de todos.

Cada vez que La Voz Argentina estaba en la pantalla de Telefé, Lali Espósito se convertía en tendencia en las redes sociales y aaprecía entre los títulos de todos los portales de noticias. Su humor y respuestas rápidas, su capacidad de vincularse con sus fans a través de las redes sociales tuiteando o haciendo vivos desde el mismo reality la convirtieron en el corazón del programa.

La final de La Voz Argentina alcanzó los 25,6 puntos de rating y, en redes sociales, el segundo nombre más mencionado fue el del ganador. En primer lugar estuvo Lali Espósito.

Los fans usaron twitter para agradecerle a la cantante y para lamentarse de no poder verla más en la pantalla.

https://twitter.com/lalitodream/status/1434709202057011201 gracias a vos @lalioficial por alegrarnos las noches con tus boludeces, por sacarnos una sonrisa, sos todo Mariana, te amo demasiado, ojalá poder seguí viéndote en otra edición de #LaVozArgentina pic.twitter.com/57IpB3VjD7 — Thiagø (@lalitodream) September 6, 2021

Frente al gran éxito de Lali Espósito, no sería sorpresa para nadie si en un futuro cercano se la ve conduciendo su propio programa.

https://twitter.com/majorieraProd/status/1434710271428284416 Felicitaciones @lalioficial de mi corazón. Divertida, genuina, sabia, profesional,trabajadora, respetuosa, amigable, talentosa. Diste todo en este show! Te amo@LaVozArgentina — Majo Riera (@majorieraProd) September 6, 2021

https://twitter.com/Poggi/status/1434705796982611969 Necesito un programa de Marley y Lali para irme a dormir feliz todos los días. #LaVozArgentina — Diego Poggi (@Poggi) September 6, 2021

https://twitter.com/Lbaini/status/1434707591192616961 Nadie va a extrañar tanto a una persona como la TV Argentina a Lali. — Lucas Baini | Cámara en Mano (@Lbaini) September 6, 2021

Argentina vs Brasil

#Scioli

Los hinchas venían tachando los días para ver el encuentro entre Brasil y Argentina. Sin embargo, el tan esperado enfrentamiento en el marco de las eliminatorias de Qatar 20221 terminó de manera brusca y algo confusa.

A seis minutos de que los jugadores salieran a la cancha, el partido fue interrumpido por agentes sanitarios quienes intentaron llevarse a los futbolistas argentinos fuera del partido.

Al parecer, cuatro de los jugadores de la Selección argentina venían de Inglaterra y no estaban cumpliendo el aislamiento obligatorio.

Mientras se esperaba el resultado de la intervención y en medio de una lluvia de reacciones frente a la situación, el nombre de Daniel Scioli apareció como tendencia en redes sociales. Ya indignados con todo, los hinchas le pegaron duro al embajador argentino en Brasil y no faltaron los memes sobre su desempeño.

En cuanto al partido, el Argentina-Brasil fue suspendido y aún se está esperando el veredicto de la FIFA: ¿Se organizará otro encuentro o los puntos irán a Brasil?

https://twitter.com/estebanrafele/status/1434596720940392450 Ahora llega Scioli y con dos charlas y una selfie reanuda el partido y cierra una exportación de bichos canasto a Brasil. — esteban rafele (@estebanrafele) September 5, 2021

https://twitter.com/Sir_Mathius/status/1434603811193171971 En TyC Sports dicen que van a ver si pueden hablar con Scioli para que les de un mano para entender lo que pasó pic.twitter.com/o62x7S54nP — El Sir (@Sir_Mathius) September 5, 2021

Fútbol

#River

River e Independiente se enfrentaron en el Monumental en la décima fecha de la Liga Profesional y salieron empatados con un 1 a 1.

De esta manera, el Rojo alcanzó los 19 puntos mientras que el Millonario se quedó en los 18 perdiendo su oportunidad de convertirse en puntero.

River marcó tendencia en las redes gracias a los hinchas que inundaron Twitter con palabras de ánimo, críticas y algunos memes.

https://twitter.com/juanbalbi9/status/1434729490756870151 Tras los cachetazos que recibió de Atlético Mineiro en Núñez y en Belo Horizonte, #River sacó 11 de 15 puntos posibles en la Liga. En medio de un presente irregular, y con tantas complicaciones, no está nada mal. Hizo 8 goles y le hicieron 3. Ahora debe aprovecharlo para crecer. pic.twitter.com/6DXng8ZH2T — Juan Patricio Balbi (@juanbalbi9) September 6, 2021

Sobre el desempeño del club en esta etapa y lo que se viene para River, Marcelo Gallardo expresó:

Nos viene muy bien. Recuperar un poco de aire, de energías, lesionados, jugadores y después de todo eso vamos a recuperarnos un poco más y tener optimismo y buena energía para lo que venga. Haber sorteado esta etapa no fue fácil porque dimos ventajas, y en esas ventajas nos hemos repuesto, lo bancamos con mucha responsabilidad. No nos desprendimos de los de arriba y, si bien no hemos jugado nuestro mejor fútbol, le pusimos el pecho y sumamos. De acá en adelante espero que todo sea más positivo. Nos viene muy bien. Recuperar un poco de aire, de energías, lesionados, jugadores y después de todo eso vamos a recuperarnos un poco más y tener optimismo y buena energía para lo que venga. Haber sorteado esta etapa no fue fácil porque dimos ventajas, y en esas ventajas nos hemos repuesto, lo bancamos con mucha responsabilidad. No nos desprendimos de los de arriba y, si bien no hemos jugado nuestro mejor fútbol, le pusimos el pecho y sumamos. De acá en adelante espero que todo sea más positivo.