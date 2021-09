Rápida de reflejos, Lozano miró a Alfano y le dio pie: “Grace, ¿vos llegaste a conocer el dormitorio presidencial?”.

Como dicen los jóvenes, Graciela Alfano “la hizo corta”: “No, no. Yo nunca fui a un dormitorio presidencial. Yo iba a un barco. Al barco de (el empresario) Mario Fallak. Yo ponía las condiciones. Yo les decía: ‘vos sos presidente hace 2 minutos, yo soy Graciela Alfano hace 20 años, querido’. Empoderada”, despertando la risa de todos los invitados.

“A mí me gustaba la imagen de Carlos Saúl cuando estaba patilludo, esa cosa de caudillo, y tuve un enamoramiento fuerte. De hecho, quiso que me vaya a vivir con él a Olivos. Y yo le dije que no porque estaba casada con su secretario de Turismo, Enrique Capózzolo”, sorprendió.

La conductora no pudo hacer otra cosa que repreguntar: “Entonces, ¿vos estabas en el yate con el presidente y en el mismo barco estaba Capózzolo?”.

“Sí, sí, por supuesto. Estaban también los marineros y empleados del Hotel Alvear, por supuesto. Él (Menem) quería que fuera a Olivos y yo le decía que de ninguna manera”, completó Alfano.

La charla derivó en comparaciones entre el huevo de Menem y de Illia en plena TV abierta, comentarios sobre Moria Casán y la rana negra de Menem, y terminó en una pregunta que dio pie a otro momento muy curioso con una simple consulta al pasar: “¿El banquete, era mejor con Carlos o con Mauricio?”.

“¡Ah, nooo… pará, soy una caballera!”, exclamó ella, pero, muy suelta de lengua, contó:

Eso pasó en un departamento con otra persona (además de Mauricio). De pronto, él propone una persona pero a mí no me gustaba. Entonces, cuando suena el timbre porque parece que traían algo, yo pensé: ‘Este me trajo al que yo no quería’. El tema es que mi ropa había quedado del lado del living y su ropa estaba en la habitación. Entonces, él fue con una toalla y yo me puse toda la ropa de él. Quedó siempre en la duda si esa persona era su amigo o alguien que traía algo. Cuando va, yo me voy por atrás con su billetera, me tomo un taxi y me voy a la mierda. Entonces, me llama y me pregunta dónde estaba porque me había llevado su ropa y billetera, pero yo le había dejado mi ropa y mi cartera. Le dije que se pusiera la ropa de su amigo. Fue muy gracioso porque llegó con unos pantalones que les quedaban cortos, jajaja. Después él me dijo, que en realidad, le habían llevado algo pero ante la duda rajé Eso pasó en un departamento con otra persona (además de Mauricio). De pronto, él propone una persona pero a mí no me gustaba. Entonces, cuando suena el timbre porque parece que traían algo, yo pensé: ‘Este me trajo al que yo no quería’. El tema es que mi ropa había quedado del lado del living y su ropa estaba en la habitación. Entonces, él fue con una toalla y yo me puse toda la ropa de él. Quedó siempre en la duda si esa persona era su amigo o alguien que traía algo. Cuando va, yo me voy por atrás con su billetera, me tomo un taxi y me voy a la mierda. Entonces, me llama y me pregunta dónde estaba porque me había llevado su ropa y billetera, pero yo le había dejado mi ropa y mi cartera. Le dije que se pusiera la ropa de su amigo. Fue muy gracioso porque llegó con unos pantalones que les quedaban cortos, jajaja. Después él me dijo, que en realidad, le habían llevado algo pero ante la duda rajé

Sin dudas, se vivió un momento muy divertido al aire y eso fue premiado por los televidentes:

https://twitter.com/diecou/status/1434050298335703044 678 estaba en un canal público https://t.co/pJf4S3hb73 — Diecou (@diecou) September 4, 2021

https://twitter.com/Exagerardez/status/1433845677268869169 678 al lado de esto era un canto al pluralismo y la diversidad de voces pic.twitter.com/TKF3lHxI3s — Exa (@Exagerardez) September 3, 2021

De todas maneras, Vero Lozano no viene pasándola bien: