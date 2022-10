En cuanto al dinero, Pamela Cabanillas contó que “lamentablemente” no podrá devolver el dinero a los damnificados porque ya se ha gastado su totalidad en cosas para ella. Además agregó que es una persona que le gusta darse la gran vida y que con todo ese dinero se ha comprado ropa costosa de grandes marcas, ha comido en los restaurantes más exclusivos y los tragos que ha tomado, eran los más caros.

“No, lamentablemente no van a poder recuperar su dinero porque ya me lo he gastado. No, ni un sol voy a devolver porque yo no cuento con ese dinero”, dijo.

“Soy una persona que le gustan mucho las zapatillas, vestirse bien, comprarse ropa cara, comprarse zapatillas caras, salir a comer a lugares caros, tomar buenos tragos, soy de esas personas. Es lo que quise tener, claro, sin medir las consecuencias de mis actos”, agregó.

Mientras conversaba con el medio que la estaba entrevistando, negó haber ganado 2 millones de soles y según ella, amasó una fortuna de entre 100.000 y 150.000 soles con la venta de entradas apócrifas para tales eventos, que recordemos no fue uno solo, fueron varios de artistas reconocidos a nivel mundial.

Los datos recabados por la policía

La Policía Nacional del Perú la está buscando intensamente y ya está tras los pasos de su captura en caso no se entregue, puede ir a la cárcel por más de 15 años en caso se le encuentre culpable de los cuatro delitos que la Fiscalía se encuentra investigando.

“La investigación que se ha abierto con la Fiscalía contra la ciberdelincuente es por banda criminal, estafa agravada y por delito informático contra la fe pública. Y mínimo son 15 años”, mencionó el coronel PNP Manuel Cruz, jefe de la división de estafas de la Dirincri.

Franco Patiño Guerrero y Adriana Urresti Sánchez Moreno, son dos de sus mejores amigos y principales cómplices de la joven acusada. A diferencia de Pamela Cabanillas ‘Los QR de la estafa’, los dos se fugaron a Colombia el pasado 14 de octubre, días antes del concierto.

En las imágenes difundidas por el dominical, Franco Patiño y Adriana Urresti llegaron al aeropuerto Jorge Chávez y aterrizaron en Colombia. Para la policía, Franco Patiño sabía de la gran estafa, dado que una víctima lo señala y reconoce como el responsable de la venta de miles de entradas para varios conciertos.

La carta de Pamela Cabanillas confesando todo

“Yo, Pamela Cabanillas, decido hoy 24-10-2022, entregarme voluntariamente a las autoridades europeas dando cuenta que se me acusa de ser cabecilla de la organización criminal ‘Los GR de la estafa’ y de haber ganado 2 millones de soles, cual acusación es mentira y decido entregarme a las autoridades europeas para que me puedan deportar a mi país peruano”, se aprecia en el documento que publicó la estafadora en su cuenta de instagram.

“Yo no tengo, por eso pido a las autoridades, así como a los bancos, que por favor vean mi reporte bancario, al BCP, al Interbank, al BBVA, que vean mis reportes bancarios, porque yo no tengo esa cantidad, no ha entrado a mi cuenta” expresa en su carta.

¨Si me pasa algo los únicos responsables son las personas que mencioné en el comunicado y de las fotos que subiré" expresa finalizndo y agregó, "Disculpas a la gente afectada por mis malos actos y mi familia".

La promoción que indignó a los estafados

Luego de anunciar que se entregaría a la justicia italiana, Pamela se viralizó en la plataforma de TikTok después de postear un video que provocó ira e indignación por parte de las víctimas de la estafa, ya que, se la ve promocionando un evento que se llevará a cabo en Italia y lanzó una frase polémica: “Esta vez no serán estafados y si aún sigo libre, ahí nos vemos. Te lo dice tu mommy Yankee”, comenta entre risas la estafadora de 18 años.

