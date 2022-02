La App no anda bien pero Donald Trump fue premiado en Nasdaq

Las acciones subieron a pesar de que algunos usuarios informaron fallas, según un informe de The Wall Street Journal:

"Nuevos usuarios de la aplicación, que funciona de manera similar a Twitter, no pudieron crear una cuenta o recibieron mensajes de error al intentar hacerlo, según el informe , mientras que a otros se les animó a unirse a una lista de espera.

El expresidente creó Trump Media & Technology Group, poco después de dejar el cargo en 2021. El grupo no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En diciembre, Trump Media & Technology Group nombró al exrepresentante republicano Devin Nunes, un antiguo aliado de Trump, como director ejecutivo de la empresa de redes sociales , según el informe."

truth voice.jpg Truth Voice ya está operativo aunque con problemas pero tienen marzo para corregir.

Truth Social encabezó la clasificación de descargas móviles de la tienda de aplicaciones de Apple en EE. UU., según datos de Sensor Tower, superando a aplicaciones populares como TikTok.

Sin embargo, la aplicación también presentó problemas técnicos el lunes 21/02, feriado del Día de los Presidentes en EE. UU., y algunos usuarios recibieron mensajes de error o no pudieron registrarse.

Los usuarios que lograron registrarse recibieron un mensaje que les decía:

Debido a la gran demanda, lo hemos colocado en nuestra lista de espera. Te amamos, y no eres solo un número más para nosotros. Truth duele, todo el mundo lo sabe. Sin embargo, no esperaba que mi experiencia con Truth Social, la nueva empresa de redes sociales de Donald Trump, fuera tan dolorosa. Después de meses de fanfarria, la nueva aplicación del exPresidente, que es esencialmente un clon de Twitter, se abrió al público estadounidense el domingo por la noche. Obviamente, me inscribí de inmediato, o al menos lo intenté. Pasé 20 minutos frustrantes intentando crear una nueva cuenta y recibiendo un mensaje de error tras otro. Eventualmente, logré registrarme con el nombre de usuario @stormyd, solo para que me dijeran que me habían puesto en una lista de espera "debido a la gran demanda". Al parecer, era el número 194.276 en la fila. Lo cual, estoy seguro, es un número muy preciso y no algo que simplemente sacaron del aire.

Lentitud

Otros informaron que fueron colocados en una lista de espera después de registrarse. "Debido a la demanda masiva, lo hemos incluido en nuestra lista de espera", decía el mensaje, que incluía un número de lista de espera. A las personas que ordenaron por adelantado Truth Social se les descargó automáticamente la aplicación en sus iPhones.

El lanzamiento de la aplicación subraya los planes de Trump de regresar a las redes sociales después de que Facebook , Twitter y YouTube la eliminaran en 2021. Las compañías tomaron la rara medida de excluir a Trump, quien era presidente en ese momento, desus plataformas debido a la preocupación de que sus comentarios pudieran desencadenar violencia luego de los disturbios mortales del 6 de enero en el Capitolio .

Truth Social, que según algunos parece a Twitter, es otro ejemplo de una aplicación alternativa de redes sociales como Parler, Gettr y Rumble a la que los conservadores han acudido en masa debido a preocupaciones de censura. Otros dicen que Truth Social no se inspiró en Twitter, y que el logotipo de la aplicación se parece al de una empresa británica de energía solar llamada Trailar. "¡Es genial ver a Donald Trump apoyando un negocio de sostenibilidad en crecimiento!", tuiteó Trailar. "¿Quizás preguntar la próxima vez?". Facebook y Twitter tienen reglas contra el discurso de odio y la incitación a la violencia, pero los usuarios no siempre están de acuerdo con la forma en que interpretan estas políticas.

Trump Media and Technology Group anunció por primera vez que lanzaría Truth Social en octubre 2021 como parte de un esfuerzo "para hacer frente a la tiranía de Big Tech".

El 15 de febrero, el hijo de Trump, Donald Trump Jr., publicó lo que dijo que era la primera publicación del expresidente en Truth Social: "¡Prepárate! ¡Tu Presidente favorito te verá pronto!".

Según los informes, alrededor de 500 personas comenzaron a usar una versión anterior de Truth Social, informó Reuters.

Devin Nunes

Arwa Mahdawi, columnista de The Guardian:

"Si la nueva aplicación de Trump no se lanza con éxito a tiempo, difícilmente sería la sorpresa del siglo. La última vez que hizo mucho ruido sobre el lanzamiento de una nueva plataforma de medios, resultó ser un blog decepcionante, que cerró después de unas pocas semanas. Truth Social: Devin Nunes, jefe de la empresa matriz de la aplicación, Trump Media & Technology Group (TMTG), puede ser más famoso por el hecho de que una vez demandó sin éxito a una vaca.

En 2019, Nunes, que solía ser congresista republicano, presentó una demanda de US$ 250 millones contra Twitter y 2 cuentas de parodia en Twitter: ("Mamá de Devin Nunes" y "Vaca de Devin Nunes"). La vaca llamó a Trump "vaquero traidor" cuyas "botas están llenas de estiércol". Todo fue muy duro para el pobre hombre, cuya demanda afirmaba que las cuentas de parodia lo sometieron a una “ campaña de difamación de una amplitud y un alcance asombrosos, una que ningún ser humano debería tener que soportar y sufrir en toda su vida”.

Nunes es un gran fanático de demandar a cualquiera que le diga algo malo y ha iniciado demandas por difamación contra varios periodistas. Se las arregló para hacer malabares con todas estas demandas con su carrera política por un tiempo pero, en diciembre, anunció que dejaba el Congreso para unirse a TMTG. “Ha llegado el momento de reabrir Internet y permitir el libre flujo de ideas y expresión sin censura” , proclamó.

"A menos que haya vacas involucradas, obviamente. ¡No hay libertad de expresión ni flujo libre de ideas para las vacas! O molestos periodistas. O cualquiera que diga algo poco halagador, si somos honestos."