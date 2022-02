Donald Trump devuelve archivos robados de la Casa Blanca

Carolyn Maloney, una demócrata de Nueva York encargada de liderar el comité de supervisión de la Casa Blanca dijo en un comunicado que;

Planeo investigar este accidente para asegurar que la ley sea cumplida y que los registros de la administración de Donal Trump sean correctamente devueltos a los Archivos Nacionales donde pertenecen, en lugar de estar escondidos en los campos de golf de Donald Trump. Planeo investigar este accidente para asegurar que la ley sea cumplida y que los registros de la administración de Donal Trump sean correctamente devueltos a los Archivos Nacionales donde pertenecen, en lugar de estar escondidos en los campos de golf de Donald Trump.

¿Difícil de superar?

Entre los documentos devueltos se encuentran una carta escrita a mano por el ex presidente Barack Obama hacia su sucesor, Donal Trump. También se encontraron unas polémicas correspondencias entre el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, con el mandatario estadounidense, las cuales Donald Trump las llama “cartas de amor”.

El expresidente se refirió a este intercambio durante un discurso en 2018 y alegó que ambos se habrían enamorado:

Me escribió cartas hermosas y son cartas geniales. Nos enamoramos. Me escribió cartas hermosas y son cartas geniales. Nos enamoramos.

Por el lado contrario, los asesores de Donald Trump sostienen que no hubo ninguna irregularidad respecto a los registros de la Casa Blanca en Florida, porque según ellos, “solo se trataba de correspondencia y regalos”.

El informe sobre la aparente eliminación de los registros presidenciales del expresidente Trump y su falta de entrega de los registros a los Archivos Nacionales durante más de un año es profundamente preocupante, pero no sorprendente”, dijo Maloney en un comunicado.

"Mal manejo de documentos oficiales"

Esto derivó en una batalla judicial que duró meses entre los Archivos Nacionales, que culminó el pasado enero en una decisión del tribunal supremo de rechazar el pedido del ex-presidente de bloquear su publicación.

Sin embargo, aún luego del fallo del Tribunal, los Archivos nacionales denunciaron que recibieron páginas rotas y arrancadas.

La razón por la insistencia de la devolución de los documentos se debe más que nada a las investigaciones sobre los disturbios en el capitolio del 6 de enero de 2021, días antes de la asunción de Joe Biden a la presidencia. Muchos esperaban que en dichos documentos se pueda encontrar información clave para explicar lo sucedido los días previos a los incidentes, tal como lo menciona una asesora:

Me preocupa que haya una gran cantidad de documentos que pueden no estar justificados, que pueden haber documentos que pueden contar la historia completa de lo que sucedió en los días previos al 6 de enero, por ejemplo, que tal vez nunca veamos o que nunca salga a la luz. Me preocupa que haya una gran cantidad de documentos que pueden no estar justificados, que pueden haber documentos que pueden contar la historia completa de lo que sucedió en los días previos al 6 de enero, por ejemplo, que tal vez nunca veamos o que nunca salga a la luz.

Recordemos que los ataques al capitolio comprendieron acontecimiento que se produjo el 6 de enero de 2021 cuando partidarios del entonces presidente saliente de los USA, Donald Trump, irrumpieron en la sede del Congreso violando la seguridad y ocupando partes del edificio durante varias horas. El suceso interrumpió una sesión conjunta del poder legislativo para contar el voto del Colegio Electoral y certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020.

En la mañana del 6 de enero, manifestantes se reunieron en el parque público de La Elipse, donde los asistentes escucharon los discursos del entonces presidente Donald Trump. La manifestación culminó en una revuelta en la que fue tomado el Capitolio de USA. El evento ocurrió después de numerosos intentos anteriores de Trump de anular los resultados de las elecciones tras un supuesto fraude electoral.

Dando a interpretación los esfuerzos de la administración de Trump en eliminar toda prueba que pueda no solo revelar lo ocurrido ese 6 de enero de 2021, sino también la posibilidad de ocultar un involucramiento directo del ex presidente de USA.

Aparentemente le fue difícil a Donald Trump irse de la Casa Blanca con las manos vacías. Inclusive, tal como lo informo Urgente24, pareciera que Trump ya esta calentando motores para un regreso en 2024.