Jorge Rial disparó contra el streaming y Beto Casella le 'paró el carro'

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/eltreceoficial/status/1786056969540813106&partner=&hide_thread=false Jorge Rial dijo que el streaming no es para mayores de cuarenta años y Beto Casella le respondió sin pelos en la lengua en #SociosDelEspectáculo: "es una idea de alguien que tiene una cabeza vieja".#lovieneltrece @socioseltrece pic.twitter.com/H1WhMjzbj4 — eltrece (@eltreceoficial) May 2, 2024

"Yo por suerte y gracias a Dios, mi empresa nunca me dijo qué tengo que decir, qué línea seguimos o 'Salí a pegarle a este'. Espero no tener que hacerlo nunca porque ya estoy grande y ya no creo, a esta altura, que me dedique a eso", aseguró el conductor.

Ando tranquilo y puedo estar acá hablando una hora con ustedes y pasa el de la bici o pasa el de la moto diciendo 'Betito, Betito', que ese es mi principal capital. Después que cada uno haga lo que quiera, lo que se le cante con libertad Ando tranquilo y puedo estar acá hablando una hora con ustedes y pasa el de la bici o pasa el de la moto diciendo 'Betito, Betito', que ese es mi principal capital. Después que cada uno haga lo que quiera, lo que se le cante con libertad

"Mientras sea genuino, te va a ir bien y te van a recibir bien. Y si no, estás agazapado en las redes esperando que a lo demás les vaya mal. Hay colegas que están todo el día mirando a ver si le va mal al otro. No se puede vivir así, me parece que te enferma tanto odio", concluyó Casella.

OLGA logró otro hito en el streaming: Masivo festival por el Día del Trabajo

En el día de ayer se escribió un nuevo capítulo en el streaming argentino con el festival organizado por el Día del Trabajo en OLGA, el proyecto encabezado por Migue Granados. En cuestión de minutos el evento alcanzó la capacidad máxima, mientras las métricas de la transmisión se dispararon.

Tan pronto como el lunes pasado, el medio anunció la cita para el 1 de mayo desde las 9:00 hasta las 15:00, con artistas y bandas invitadas y con programación especial. Sin embargo, nadie se esperaba el furor que ocasionaría la invitación.

En sólo veinte minutos las calles Humboldt y Cabrera, donde se encuentra ubicado el estudio de OLGA, se colmaron de personas y el festival llegó a su límite de capacidad, mientras que un importante número de asistentes se quedaron fuera.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/olgaenvivo/status/1785652179186925798?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1785652179186925798%7Ctwgr%5E7f4c318d3cfcbb71878aeeff3b340f037513afd5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Ftenembaum-odonnell-y-schargrodsky-llegan-al-streaming-se-lanza-c-n576120&partner=&hide_thread=false Gracias a todos los que vinieron a copar la esquina más famosa del país.



Están totalmente hechos verga. Gracias https://t.co/ttNC7NOI6t pic.twitter.com/a2nSUgSWVJ — OLGA (@olgaenvivo) May 1, 2024

Por otro lado, el número de espectadores llegó a los 160 mil, cifra récord no sólo para el medio sino para todo el ambiente. Tales métricas sólo fueron superadas por la entrevista que Granados le realizó a Lionel Messi, justamente para OLGA.

Este evento resultó otra prueba más del alcance y convocatoria del streaming, que hace tiempo dejó de ser un formato de comunicación alternativo para pasar a sentarse en la misma mesa que los grandes medios tradicionales.

------

Más contenido en Urgente24:

TV Pública no se rinde: Negocia los derechos de la Copa América con Telefe/TyC Sports

Tenembaum, O'Donnell y Schargrodsky llegan al streaming: Se lanza C+

Rosario: El proyecto de un concejal que hace ruido ante la falta de seguridad