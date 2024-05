Rosario: El proyecto de un concejal que hace ruido ante la falta de seguridad

image.png En la plaza Sarmiento muchas veces suelen hacerse ferias.

Por otra parte, Cavatorta sostiene que el centro comercial de calle San Luis. donde se encuentra una variedad de negocios de indumentaria, lencería, juguetes, librería y más, está sufriendo gran caída en sus ventas por el contexto económico que se está atravesando.

En base a eso, lo que busca el concejal es que se pueda recuperar la actividad. "En esta situación crítica, tenemos que colaborar con que se compre y se venda más, hacérsela más fácil a los clientes y a los propios comerciantes", manifestó.

Sumada a las plazas, en el proyecto también hace hincapié en un tercer baño público en la cuadra del CEMAR y propone baños antivandálicos con cuidados sanitarios.

La Seguridad juega en contra

Uno de los temas que más hace resonar a Rosario es su inseguridad, la ola de violencia que ocurre semana tras semana por los ajustes narcos y las réplicas hacia el gobierno santafesino. Sin encontrarle el rumbo a esto, se dificulta lograr otras iniciativas.

Sobre ese contexto, el también Presidente del Bloque Justicialista del Concejo, aseguró que eso es otro tema. "Las personas que trabajan en calle San Luis, que van de compras, que transitan por el motivo que sea, no pueden sufrir ningún tipo de delito", indicó.

Posteriormente, apuntó sobre el Estado que "tiene que garantizar que se sientan seguras" y aclaró que "esto no es solamente presencia policial, que claramente la tiene que haber, también tareas de prevención, personal policial que trabaje de forma sistemática y comunitaria, que conozcan a los comerciantes y tengan contacto directo con ellos".

"También control de tránsito, videovigilancia en todo el corredor. Y que los comerciantes tengan contacto directo con las autoridades, con un monitoreo permanente sobre los conflictos que pueda haber para generar soluciones con diagnósticos certeros. Es fundamental escuchar a la gente y diseñar un plan de seguridad integral que incorpore las particularidades que tiene este Centro Comercial. Ya lo hicimos en Parque Independencia, donde está funcionando un Consejo Consultivo con todos los actores del lugar", agregó.

Por último, remarcó: "No podemos dejar de hacer algo, con la excusa de que después no vamos a poder mantenerlo o controlarlo. Lo dije varias veces: si el Municipio no puede hacer un baño porque después no lo va a poder controlar, está dando por perdida una batalla antes de haberla dado".

Más contenidos de Urgente24

Argentina 2024: Conflicto social en avance

Fórmula de aumento: Artillería gruesa, sobre prepagas para 'retener' a la clase media

Crujen los bloques parlamentarios y el Sr. Tabaco "celebra"

Marcelo Lewandowski respaldó los aumentos de los senadores y sigue sumando en su contra

"Fuera Petro": Cacerolazos nocturnos en Bogotá y Medellín evidencian malestar social