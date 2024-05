Argentina 2024: Conflicto social en avance

Live Blog Post

Una oferta en otro conflicto

Las empresas extranjeras reclaman la posibilidad de girar utilidades a sus casas matrices. Es un conflicto de arrastre y que condiciona cualquier inversión directa desde el exterior.

En este contexto el BCRa difundió la Comunicación A7999, con relación a las utilidades y dividendos pendientes de pago a accionistas no residentes: Podrán suscribir BOPREAL por hasta el equivalente al monto en moneda local de las utilidades y dividendos pendientes de pago a accionistas no residentes.

Con relación a la utilidades y dividendos cobradas en pesos en el país por no residentes a partir del 01/09/19 y que no han sido remitidos al exterior: Establecer que los clientes no residentes podrán suscribir BOPREAL por hasta el equivalente al monto en moneda local de las utilidades y dividendos cobrados a partir del 01/09/19 según la distribución determinada por la asamblea de accionistas, ajustado por el último IPC disponible a la fecha de suscripción.

Es cierto que no es lo mismo BOPREAL que dólares, que escasean al Estado argentino. Pero se descubre un mayor dinamismo para resolver cuestiones conflictivas cuando se trata de empresas extranjeras.