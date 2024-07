Elisa Carrió se reconoció "casta" mediante una inesperada confesión sexual

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LautaroMaislin/status/1808532362629615734&partner=&hide_thread=false Carrio: “Yo soy casta porque no tengo relaciones sexuales, nada más” pic.twitter.com/oViC8YZDkq — Lautaro Maislin (@LautaroMaislin) July 3, 2024



Su declaración no pasó desapercibida y el conductor, entre risas, le preguntó: "¿Y no tenés?". A lo que la invitada contestó: "Y no tengo ganas tampoco porque no levanto más una pierna". Sin embargo, cuando el periodista quiso indagar aún más en el asunto, advirtió: "No seas grosero porque me voy".