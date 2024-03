Increíble: Crónica TV echó al periodista que reclamó por su situación laboral

Los dichos que Crónica TV no le perdonó a Munaretto

La escena se dio luego de que Munaretto entrevistara a una artista callejera, que afirmó ganar aproximadamente unos $6.000 extras con sus performances. Acto seguido, la joven cantó frente a las cámaras del canal de noticias y, una vez que concluyó, el conductor Carlos Stroker lanzó: "Tomi, la chica gana seis lucas por día. Vos aportá porque cantó algo".

Visiblemente disgustado ante la chicana, el movilero respondió: "¿Quién te dice que aporte, la producción?. Porque $1.715 la hora extra (pagan), Carlos. No puedo aportar. La chica que trabaja en casa cobra $ 3.000 la hora ¿Cómo lo pago? Explicame".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/porquetendencia/status/1765017646741741961?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1765017646741741961%7Ctwgr%5E21da80acd1add03f14944f62d990ad01fa1e5110%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fcatarsis-cronica-tv-notero-cruzo-al-canal-su-situacion-laboral-n572487&partner=&hide_thread=false "Crónica":

Por este momento durante un móvil de Crónica TV pic.twitter.com/UjScVS9p8Y — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 5, 2024

Rápidamente el conductor intentó cambiar de tema, pero esto sólo provocó aún más a Munaretto, quien exclamó desencajado:

Aparte estoy en negro yo. No tengo vacaciones, no tengo aguinaldo, no tengo obra social. Pago $167 mil de la obra social, decime cómo hago para aportarle si no me alcanza, ¿cómo hago? Aparte estoy en negro yo. No tengo vacaciones, no tengo aguinaldo, no tengo obra social. Pago $167 mil de la obra social, decime cómo hago para aportarle si no me alcanza, ¿cómo hago?

Desde el estudio, Stroker intentó frenar de todas las formas posibles a su compañero, sin éxito alguno. "Vos porque estás en blanco. ¿cuánto cobrás vos?", le espetó el notero al conductor, ante sus reiterados intentos de callarlo.

--------

Más contenido en Urgente24:

Crónica TV, mala costumbre de La Libertad Avanza y #AbogadoNiveldios

Taiwán en alerta: China aumenta el presupuesto militar

Alquileres turísticos: Buscan controlarlos con "un inspector virtual"