Esta serie se ubica nuevamente en Westeros con una familia que sufrirá el fallecimiento del Rey Jaehaerys Targaryen y, este suceso, abrirá una lucha familiar por el Trono de Hierro entre su hija, Rhaenys Targaryen, y su primo, Viserys, quien triunfará por el solo hecho de ser varón.

Las disputas familiares quedan atrás entre ambos para volver a la escena entre la hija de Viserys, Rhaenyra, quien queda como heredera al Trono y el hermano menor del Rey, el Príncipe Daemon, quien también buscará ser el ocupante de ese lugar de privilegio.

House of the Dragon: Cuántos capítulos son

El spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon, estará compuesto de 10 capítulos que serán emitidos por HBO cada domingo para extenderse hasta el 23 de octubre. El primer capítulo de House of the Dragon tendrá por nombre "Los Herederos del Dragón", mientras que el segundo llevará la descripción "El príncipe rebelde".

House of the Dragon: Cómo volver a ver el primer capítulo

El primer capítulo de House of the Dragon ya está subido en la plataforma paga de HBO Max. Además, este viernes 26 y el sábado 27 serán los días GOT de la semana en la previa al segundo capítulo porque hay 6 maneras de repasar todos los detalles del estreno:

Viernes 26

22 hs - House of the Dragon por TNT en la Hora HBO Max

23 hs - House of the Dragon por Space

Medianoche - House of the Dragon por Warner Channel

Sábado 27

22 hs - House of the Dragon por TNT Series

23 hs - House of the Dragon por Cinemax

*Los horarios son siempre en la Argentina

Cuándo se estrena el segundo capítulo de House of the Dragon: HORARIO, país por país

Ecuador, Colombia, Perú y México: 20 hs.

Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela: 21 hs.

Argentina, Brasil y Uruguay: 22 hs.

España: 3 de la madrugada del lunes 29 de agosto

House of the Dragon: Cuándo es el próximo capítulo

