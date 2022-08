Sin esperanza: Imposible alto el fuego entre Ucrania y Rusia

El conflicto bélico ya acumula 6 meses y hay consenso en que no era la expectativa del presidente Vladimir Putin una extensión semejante. Así como la OTAN no anticipó el gravísimo impacto que tendría en sus aliados de la Unión Europea el déficit de gas ruso, Putin no entendió que la OTAN -al menos por algún tiempo- respaldaría a Ucrania.