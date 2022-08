Hallelujah, Leonard Cohen y los fracasos que son éxitos

"La carrera de Leonard Cohen había llegado a un punto bajo cuando escribió 'Aleluya'. Era 1984 y él había estado fuera del centro de atención durante bastante tiempo. Su LP de 1977, 'Death of a Ladies'Man', una colaboración con Phil Spector, fue una decepción comercial y de críticas, y su siguiente álbum, 'Recent Songs' no fue mejor. Cuando Cohen envió las canciones para su próximo LP, 'Various Positions', a Columbia, los ejecutivos del sello no consideraron algo especial la canción de apertura del Lado 2, 'Hallelujah'. Ni siquiera querían lanzar el álbum, aunque finalmente salió en Europa en 1984 y en Estados Unidos al año siguiente.

En junio de 1984, Cohen y John Lissauer grabaron el álbum que se convertiría en 'Various Positions' en los estudios Quadrasonic Sound, de Nueva York. En los arreglos del álbum, por primera vez en las grabaciones de Cohen, los sintetizadores ocuparon un lugar destacado; llegarían a definir su sonido cada vez más en los años venideros. Un grupo de músicos de Tulsa proporcionó la columna vertebral de los arreglos. Sid McGinnis, quien se unió a la banda en 'Late Night with David Letterman' ese mismo año y ha permanecido en el programa desde entonces, además de grabar con artistas como Bob Dylan, David Bowie y Dire Straits, proporcionó partes de guitarra adicionales.

Jennifer Warnes, que había hecho coros con Cohen en álbumes y giras anteriores, se destacó aún más como vocalista destacada, un contrapunto a los parámetros limitados de la voz de Cohen. Anjani Thomas, nacida en Hawai, fue una de las cantantes de respaldo en estas sesiones; ella se convertiría en la compañera de mucho tiempo de Cohen, y él produjo un álbum de ella cantando sus canciones, 'Blue Alert' en 2006.

(...) A mitad de las sesiones (Lissauer no puede recordar la secuencia precisa, pero no estaba ni cerca del principio ni del final), Cohen trajo 'Hallelujah' para grabar. Independientemente del tormento por el que había estado pasando con la letra de la canción durante los meses y años anteriores, no mostró signos de confusión o indecisión en el estudio. “Creo que fue como fue”, dijo el productor. “No hubo un '¿Deberíamos hacer este verso?' – No creo que haya siquiera una pregunta sobre el orden de los versos, cualquier '¿Cuál debería ir primero?' Y si hubiera tenido una pregunta al respecto, creo que la habría resuelto él mismo. (...)".

Jeff Buckley - Hallelujah (Official Video)

Historia íntima

Escrita en la tonalidad de do mayor, la progresión de acordes de 'Hallelujah' coincide con la letra de la canción: "va así, la cuarta, la quinta, la caída menor, la elevación mayor" (do, fa, sol, la menor, fa).

Se dice que Cohen escribió hasta 180 borradores de versos para 'Hallelujah'. Sus cuadernos contienen múltiples revisiones y adiciones. En una sesión de escritura en el Royalton Hotel, de Nueva York, se dice que Cohen decidió sentarse en el suelo en ropa interior, llenando cuadernos y golpeándose la cabeza contra el suelo.

Dan Geller y Dayna Goldfine, creadores del documental de 2022 'Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song', dijeron que Cohen tardó 5 años en escribir la canción y la reconfiguró varias veces para las actuaciones.

Cuando a sus 50 años, Cohen grabó la canción por primera vez, la describió como "bastante alegre" y dijo que provenía de "un deseo de afirmar mi fe en la vida, no de una manera religiosa formal, sino con entusiasmo, con emoción".

Luego él dijo:

Hay un aleluya religioso, pero hay muchos otros. Cuando uno mira el mundo, solo hay una cosa que decir, y es aleluya. Hay un aleluya religioso, pero hay muchos otros. Cuando uno mira el mundo, solo hay una cosa que decir, y es aleluya.

Su versión original contiene alusiones a varios versículos bíblicos, incluidas las historias de Sansón y Dalila, del Libro de los Jueces ("ella te cortó el pelo"), así como al rey David y Betsabé ("tú la viste bañándote en el techo, su belleza y la luz de la luna te derribaron").

Bon Jovi - Hallelujah (subtitulos español) (cover-Leonard Cohen song)

Siguiendo su versión original del álbum de estudio de 1984, Cohen interpretó la canción original en su gira mundial en 1985, pero las presentaciones en vivo durante sus giras de 1988 y 1993 casi siempre contenían un conjunto de letras bastante diferente.

La poesía lírica de Cohen y su opinión de que "existen muchos aleluyas diferentes" se refleja en versiones de gran variedad con intenciones o tonos muy diferentes, lo que permite que la canción sea "melancólica, frágil, edificante [o] alegre" según el intérprete.

El galés John Cale, la primera persona en grabar una versión de la canción (en 1991), promovió un mensaje de "sobriedad y sinceridad" en contraste con el tono desapasionado de Cohen.

La portada del estadounidense Jeff Buckley es más triste y fue descrita por él como "un aleluya al orgasmo".

En el caso de Crowe interpretó la canción como una composición "muy sexual" que discutía las relaciones; Wainwright ofreció una interpretación "purificadora y casi litúrgica"; y Guy Garvey y la banda británica 'Elbow' hicieron del aleluya una "criatura majestuosa" e incorporaron su interpretación religiosa de la canción en las grabaciones de su banda.

Al señalar su inclusión en la película 'Shrek', de 2001, el crítico de cine del New York Times, AO Scott, escribió que "Hallelujah es una de esas raras canciones que sobrevive a su banalización con al menos parte de su sublimidad intacta".

ELVIS PRESLEY HALELUJA

2 palabras

Hora de volver a Enuma Okoro, en FT.

"El documental cuenta la evolución de “Hallelujah”, destacando cómo pasó de la oscuridad a una especie de propiedad comunal informal. Innumerables artistas, desde Jeff Buckley, que la inmortalizó, hasta Willie Nelson, Brandi Carlile e incluso la cantante de ópera Andrea Bocelli, han grabado una versión de la canción, modificando la letra y los versos para adaptarlos a sus propios arreglos. (...)

La palabra misma, Aleluya, compuesta de dos palabras hebreas, 'hallel' (alabanza) y 'yah' (una forma abreviada de Yahweh, Dios), literalmente significa 'alabar a Dios'. Pero la letra y el tono de la canción parecen oscilar entre el himno y el canto fúnebre, dos formas musicales que podrían servir como respuesta a casi todo lo que sucede en nuestras vidas: canciones que celebran y reconocen las bendiciones y provisiones de nuestras vidas, y canciones que lamentar nuestras pérdidas, nuestras angustias y nuestras muertes.

En la película, Cohen llama a la palabra "rica y abundante" y dice que la gente "la ha estado cantando durante miles de años para afirmar nuestro pequeño viaje".

De todos los diversos arreglos que se han grabado, y las libertades tomadas, las primeras líneas siguen siendo las mismas en cada versión: “(Ahora), escuché que había un acorde secreto/que David tocó, y agradó al Señor/ Pero realmente no te importa la música, ¿verdad?/Es así. . . /La caída menor, el levantamiento mayor/El rey desconcertado que compone 'Hallelujah'”.

La historia a la que se refiere Cohen es la del rey David del siglo X a. C., conocido en las escrituras hebreas tanto por su profunda fe en su Dios como por sus profundas fallas personales. De todas las muchas representaciones artísticas del rey David, "El rey David tocando el arpa" (1622), del pintor holandés de la Edad de Oro Gerard van Honthorst, me parece que representa algún elemento visible tanto del dolor como de la esperanza que percibo en la obra de Cohen.

Gerard van Honthorst.jpg 'El rey David tocando el arpa' (1622) de Gerard van Honthorst.

Incluso sin conocer la narración más larga de la vida de David escrita en las escrituras hebreas, aún podríamos suponer que con su edad, es probable que haya conocido victorias y fracasos, triunfos y penas. La vida de David, como la mayor parte de la nuestra, estuvo llena de luz y oscuridad, una oscilación entre nuestros intentos fervientes y honestos de vivir con integridad, compasión y amor generoso y desinteresado, y nuestros deslices o acciones que no afirman una vida floreciente y amor por nosotros mismos o los demás. Incluso sin conocer la narración más larga de la vida de David escrita en las escrituras hebreas, aún podríamos suponer que con su edad, es probable que haya conocido victorias y fracasos, triunfos y penas. La vida de David, como la mayor parte de la nuestra, estuvo llena de luz y oscuridad, una oscilación entre nuestros intentos fervientes y honestos de vivir con integridad, compasión y amor generoso y desinteresado, y nuestros deslices o acciones que no afirman una vida floreciente y amor por nosotros mismos o los demás.

Hallelujah - Cover by Lucy Thomas

Por supuesto, no todos estiman una relación con Dios, con una fe en particular, o incluso con algún sentido de la vida espiritual. Y no hay una sola cadencia en el viaje humano. Pero la canción golpea el anhelo humano colectivo de creer y conectarse con algo o alguien más allá de nosotros mismos. Una relación (ya sea con una deidad o con un ser humano) que sea incuestionable, digna de confianza y que perdone, a pesar de nuestros errores. Por supuesto, no todos estiman una relación con Dios, con una fe en particular, o incluso con algún sentido de la vida espiritual. Y no hay una sola cadencia en el viaje humano. Pero la canción golpea el anhelo humano colectivo de creer y conectarse con algo o alguien más allá de nosotros mismos. Una relación (ya sea con una deidad o con un ser humano) que sea incuestionable, digna de confianza y que perdone, a pesar de nuestros errores.

John Cale - Hallelujah (Official Video)

El negocio

El libro de Alan Light fue la base del documental que llego a los cines.

Importante extraer algunos otros recuerdos de Light:

"(...) Leanne Ungar, quien diseñó 'Varias Posiciones' y ha permanecido como parte del equipo de producción de Cohen desde entonces, dijo que había una razón pragmática por la que no habría estado experimentando con las letras durante la grabación. “Él no traía versos adicionales al estudio debido a la presión del tiempo”, dijo. “El medidor está funcionando allí”. Parece que el gran avance en la edición de Cohen, la visión que le permitió reducir los ochenta versos escritos a los cuatro que finalmente grabó, fue tomar una decisión sobre cuánto resaltar el elemento religioso de la canción. “Tenía referencias a la Biblia, aunque estas referencias se volvieron cada vez más remotas a medida que la canción avanzaba desde el principio hasta el final”, dijo una vez. “Finalmente entendí que ya no era necesario consultar la Biblia. Y reescribí esta canción; este es el 'aleluya' 'secular'. “

Jennifer Hudson performs Hallelujah | Global Citizen Prize 2019

“Una de las cosas graciosas de 'Hallelujah'”, dijo Bill Flanagan, “es que tiene este profundo pareado de apertura sobre el rey David, y luego inmediatamente tiene esta línea al estilo de Woody Allen de, 'Realmente no te importan. música, ¿y tú? Recuerdo que la primera vez que escuché la canción me llamó la atención porque era realmente divertida al estilo de Philip Roth, un poco exasperado: 'Construí esta cosa hermosa, pero a la chica solo le importa el tipo con un buen auto'. “

Lissauer sugiere que quizás los ejecutivos de Columbia (una división de CBS; que pronto se convertiría en parte de Sony Corporation) esperaban algo más orientado al pop, según los primeros informes de las sesiones. “La década de los 80 fue un período terrible para los verdaderos cantautores artísticos”, dijo. “Los años 70 tenían de todo, desde las cosas en solitario de Paul Simon, James Taylor, Joni, incluso Randy Newman. Pero los años 80 fueron todo bandas y MTV, y Yetnikoff en realidad podría haber estado buscando una forma de eliminar a los Leonard del mundo”.

Ungar cree que el rechazo del álbum fue menos estratégico que eso. “Creo que fue la razón habitual: no escucharon ni uno solo”. (...)

Leonard Cohen - Hallelujah | Mennel Ibtissem | The Voice France 2018 | Blind Audition

Mientras tanto, mientras Cohen estaba en el estudio grabando 'Varias Posiciones', el verano de 1984 fue quizás la temporada más grande en la historia del negocio discográfico. En el transcurso de unos pocos meses, se lanzaron 'Purple Rain', de Prince; 'Born in the USA', de Springsteen; y 'Like a Virgin', de Madonna, y cada uno vendió más de diez millones de copias. El revolucionario thriller de Michael Jackson todavía ocupaba un lugar destacado en las listas, más de un año después de que salió por primera vez. Desde su lanzamiento en 1981, MTV se había convertido en la fuerza dominante en el marketing de la música pop, con un alcance y un impacto sin precedentes en la industria, y ahora las superestrellas más grandes del mundo habían descubierto cómo aprovechar la exposición y las oportunidades que ofrecía.

No se podía discutir que las ventas de discos se habían convertido en un gran negocio y que estaban creciendo día a día. Había mucho en juego. Y ante ese telón de fondo, no es difícil imaginar que una compañía discográfica podría haber tenido dificultades para saber qué hacer con un artista de mediana edad, de una élite pero de estatura muy limitada, en este preciso momento de la historia de la música. Quizás sea aún más difícil ver a un ejecutivo de una disquera capaz de escuchar lo suficientemente claro como para creer que la simple canción con las historias bíblicas y el coro de una sola palabra podrían tener algún éxito por sí mismas. Y, para ser honesto, mientras que los sonidos del sintetizador se consideraban de última generación en 1984, no eran lo suficientemente vanguardistas como para ganarse a los oyentes más jóvenes, y pronto sonaron algo anticuados. No se podía discutir que las ventas de discos se habían convertido en un gran negocio y que estaban creciendo día a día. Había mucho en juego. Y ante ese telón de fondo, no es difícil imaginar que una compañía discográfica podría haber tenido dificultades para saber qué hacer con un artista de mediana edad, de una élite pero de estatura muy limitada, en este preciso momento de la historia de la música. Quizás sea aún más difícil ver a un ejecutivo de una disquera capaz de escuchar lo suficientemente claro como para creer que la simple canción con las historias bíblicas y el coro de una sola palabra podrían tener algún éxito por sí mismas. Y, para ser honesto, mientras que los sonidos del sintetizador se consideraban de última generación en 1984, no eran lo suficientemente vanguardistas como para ganarse a los oyentes más jóvenes, y pronto sonaron algo anticuados.

Andrea Bocelli - Hallelujah (live at Teatro Regio di Parma)

'Varias Posiciones' se lanzó en el extranjero, y dos meses después de que CBS lo aprobara, el sello independiente PVC Records lo lanzó en los EE. UU., a fines de 1984, en un disco compacto. Pero aun así, una vez que el álbum llegó al público, casi nadie pareció notar "Hallelujah", la primera canción en el segundo lado del LP. La reseña del álbum de Don Shewey, en Rolling Stone, no mencionó la canción, aunque señaló el "sorprendente sabor country y occidental" del álbum y destacó la "producción lúcida y hermosa de John Lissauer".

Lissauer ni siquiera había visto esa reseña hasta que se la envié después de nuestra entrevista. De hecho, no tenía idea de que 'Varias Posiciones' se había estrenado en Estados Unidos hasta cuatro o cinco años después de que sucediera. Cuando el mánager de Cohen en ese momento, Marty Machat, le dio la noticia al productor de que el disco había sido rechazado, dijo que no valía la pena molestarse en ejecutar su contrato, por lo que, hasta el día de hoy, Lissauer nunca ha visto un disco. Ni ha recibido un solo centavo en regalías por su trabajo en 'Hallelujah', sobre el cual parece curiosamente en paz. "Todavía sobrevivo, todo está bien", dijo, "pero sería bueno obtener regalías por un álbum con la canción más grabada en cincuenta años".

La experiencia esencialmente terminó con la carrera de producción de Lissauer. Desconcertado por la respuesta del sello a un proyecto que le parecía tan positivo, cambió de rumbo y se dedicó a hacer música para películas, y siente que todo resultó ser lo mejor. Pero expresa pesar de que el resultado de la saga 'Varias Posiciones' significó efectivamente el final de su relación con Cohen.

“Una vez que salieron de gira y nos enteramos de que el disco no era un disco, no lo vi durante quince años”, dijo. “Creo que los dos estábamos muy avergonzados. Me sentí horrible. Sentí que había arruinado su carrera”. (...)".

Alexandra Burke - Hallelujah (Official Video)

----------------------

Más contenido en Urgente24

La espera terminó y Gabriel Rubinstein será viceministro

Nerviosismo en el kirchnerismo por posible condena a CFK (y amenazan)

Elisa Carrió y ¿el inicio de una fractura fatal en JxC?

Contra la repitencia: Exfuncionario de Vidal apoyó a Sileoni