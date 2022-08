La espera terminó y Gabriel Rubinstein será viceministro

En la mañana del jueves 18/08 había personas en el marco del Council of the Americas en Ciudad de Buenos Aires que no entendían la demora, comenzando por la prensa extranjera, y lo expresó un cable de la agencia Bloomberg: cuál es el razonamiento de un país en profunda crisis de su economía que no completa las designaciones vinculadas a la política económica necesaria para revertir sus desequilibrios. Probablemente la tardanza ayuda a entender la crisis, fue una conclusión. Finalmente, Gabriel Rubinstein asumirá como viceministro de Economía, a las órdenes de Sergio Massa.