Por su parte, Lussich reconoció el enojo de Calabró, pero se defendió: "Si uno hubiera querido traicionar a alguien, lo hubiera hecho antes, para que iba a esperar al viernes. Me parece injusto que se haya puesto sobre mi persona un mote (el de traidor) que es anecdótico, fue un malentendido".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAmericaTV%2Fstatus%2F1718061576501256589&partner=&hide_thread=false Marina Calabró: separación confirmada



“Está separada desde junio”, expresó Ángel de Brito.



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/mzWNUPwsgR — América TV (@AmericaTV) October 28, 2023

Si bien la situación pudo haber terminado allí, Lussich salió con los tapones de punta en la emisión de este lunes y se descargó contra De Brito:

No una obsesión con vos, Ángel de Brito. En todo caso, mirate al espejo. Porque si hay un tipo que habla todos los días de nosotros, nos chicanea, nos boludea, nos dice 'bailarines', que no nos ve nadie, nos publica el rating en Twitter, hace campaña para que este programa se levante hace dos años, porque te jodió que vengamos acá en tu lugar y vos no te fuiste a Telefe, sos vos No una obsesión con vos, Ángel de Brito. En todo caso, mirate al espejo. Porque si hay un tipo que habla todos los días de nosotros, nos chicanea, nos boludea, nos dice 'bailarines', que no nos ve nadie, nos publica el rating en Twitter, hace campaña para que este programa se levante hace dos años, porque te jodió que vengamos acá en tu lugar y vos no te fuiste a Telefe, sos vos

"Y además, que seas vos el que se impacta, el que se asombra, el que de alguna manera cínicamente se sorprende porque yo traiciono a una amiga, después de lo que vos le hiciste a Andrea Taboada. ¿Te llama la atención que alguien traicione a una amiga? Vos no tenés cara, De Brito, sos un caradura", agregó.

"Soy exaltado, me pongo así, soy vehemente. No manejo un solo tono como vos, manejo varios. Bailo, canto, me río, sufro, me desmienten, digo boludeces. Soy mucho más completo que vos", espetó además Lussich, ácido.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRealTimeRating%2Fstatus%2F1719030122999669105%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1719030122999669105%7Ctwgr%5Eac24a4e18713342631380907f1740bb73f1c612e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.expedientepolitico.com.ar%2Flussich-sacudio-a-de-brito-y-lo-tildo-de-chori-planero-del-chimento%2F&partner=&hide_thread=false Lussich a @AngeldebritoOk: “Vivis de los planes sociales de la televisión, de Gran Hermano y el Bailando” pic.twitter.com/g6t88fX8dN — Real Time (@RealTimeRating) October 30, 2023

Si bien la réplica fue potente, Lussich fue aún más allá:

Sos un choriplanero del chimento. Lo fuiste toda la vida. Seis años viviste acá del Bailando, te fuiste a América y viviste un año de Gran Hermano y ahora viviís del Bailando de vuelta. Vivís de los planes sociales de la televisión, sos un choriplanero del chimento. Tanto que odiás a los choriplaneros Sos un choriplanero del chimento. Lo fuiste toda la vida. Seis años viviste acá del Bailando, te fuiste a América y viviste un año de Gran Hermano y ahora viviís del Bailando de vuelta. Vivís de los planes sociales de la televisión, sos un choriplanero del chimento. Tanto que odiás a los choriplaneros

Por su parte, De Brito se limitó a responder mediante su cuenta de Twitter:

"Las lacras de Lussich y Pallares traicionan a su amiga Marina Calabró y quieren desviar el tema usándome. Dos basuras de amigos. Fracasaron en América TV y ahora en El Trece. Se la Comieron doblada con Rial cuando se metió con la sexualidad de Pallares. No sirven para nada", lanzó el conductor, quien probablemente vuelva a la carga esta noche en LAM.

---------

