¡Furioso! Víctor Hugo Morales le dio la razón a la oposición

En esa foto se nota que le dijeron al Presidente "pasá a saludar", o al menos me da esa impresión por el lugar que el ocupa en la foto. Pero en la foto no se ven barbijos ni cuidados. Por eso le van a ir encima tanto la oposición y los medios.

La oposición en esa época lanzaba marchas anticuarentenas hacia la 9 de Julio y el Obeliscoporque supuestamente no pasaba nada con la pandemia. Entonces vemos la doble vara. Pero el problema no es la doble vara de los malos ni de los que normalmente mienten y persiguen, sino que esa doble vara corresponde al presidente. No es potable esa foto que se conoció ayer.

Victor-Hugo-Morales-5.jpg Víctor Hugo Morales: "En esa foto se nota que le dijeron al Presidente pasá a saludar"

Crítica a Alberto Fernández

Cuando vi la foto le pedí al equipo de producción que investigara si había algo que decir por parte del Gobierno. La parálisis que existía por la noche mostraba que el Gobierno no sabía que decir y no tenia nada para manifestar. Este es un problema que se ha comprado el Gobierno ante la opinión publica.

Normalmente tengo la impresión de que mucho de los errores que las personas importantes cometen tienen que ver con su entorno. Es su entorno lo que más lo complica y aquí lamentablemente hubo un entorno que lo arrastró al presidente de la república a una situación altamente inconveniente.

Todavía falta que la Casa Rosada de alguna explicación, alguna disculpa, algo que lo ponga a tono con una situación que asume evidente gravedad porque la tiene.El doble discurso no es un tema que fácilmente se pueda soslayar. El Presidente no puede pedirle que las personas se cuiden y aceptar que lo lleven a una fotografía donde no se tomaron las medidas de cuidado y aislamiento.

Es una situación muy desgraciada la que se ha planteado y desde la oposición le va a sacar su jugo. Así como tantas veces denunciamos la mentira, esta vez la mafia mediática consiguió algo bueno, consiguió una prueba sobre la que van a pivotear todo este tiempo".