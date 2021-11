Fuerte interna: Intrusos dispara contra Evelyn Von Brocke

Además, los conductores contaron el porqué de la renuncia, y recalcaron que la ex panelista quería hacer un viaje a Alemania para ver a su hija, es por esto que renunció antes de lo esperado.

“En lo personal siento que muchas de las cosas que pueden decirse forman parte de gente mal intencionada y mal informada, que siempre está intentando de distorsionar y tirar mierda contra este programa”, concluyó Lussich disparando también hacia el otro lado de la vereda, el ocupado por LAM.

Pero eso no es todo, sino que también Karina Iavícoli habló sobre la renuncia de Von Brocke. Durante su entrevista en Radio Mitre, la panelista enojada comentó:

Jamás nos avisó que se iba y hoy me entero que salió por todos lados. Me pareció una infantilidad absoluta. Lo que más me llamó la atención es que se fue del grupo de WhatsApp y no dijo nada, y que da a entender cosas que no pasaron. Siempre fue super considerada en el programa Jamás nos avisó que se iba y hoy me entero que salió por todos lados. Me pareció una infantilidad absoluta. Lo que más me llamó la atención es que se fue del grupo de WhatsApp y no dijo nada, y que da a entender cosas que no pasaron. Siempre fue super considerada en el programa

image.png Interna en Intrusos, programa que supo tener en sus líneas a Evelyn Von Brocke.

Frente a la cuestión, Ángel de Brito respondió en redes a la chicana: “Después me llora por WhatsApp, que falso”, tuiteó el conductor de LAM junto a un video en donde se la ve a Evelyn distanciada de las cámaras.

https://twitter.com/AngeldebritoOk/status/1463264542260035586 Después me llora por WhatsApp que falso!!!!! https://t.co/jw4Zh2iTBs — A N G E L (@AngeldebritoOk) November 23, 2021

Se vive un clima tenso dentro de la pantalla de América TV. Si bien se duda de la versión oficial del porqué de la salida de la panelista, queda rondando un clima de presión en el programa.