FT y el "desastre financiero" que "CFK no querría repetir"

Sin embargo, cuestionó: "Los diferentes problemas que enfrentan los peronistas son en gran parte de su propia creación. El presidente impuso uno de los bloqueos más estrictos y prolongados del mundo, que paralizó el sistema financiero, pero no logró controlar el virus. Debido a esto, Argentina tiene una de las tasas de mortalidad más altas del mundo por Covid-19. Las vacunas se habían visto comprometidas por una determinación temprana de apostar fuerte al golpe del Sputnik de Rusia".

image.png CFK y Alberto Fernández. Desencuentros en plena campaña electoral.

Entonces, arremetió:

"La confianza empresarial se mantiene baja, dañada por bastantes intervenciones de las autoridades dentro del sistema financiero para administrar costos, manejar el precio alterno y gravar las exportaciones agrícolas. Argentina se mantiene al mínimo fuera de los mercados de deuda mundiales en ausencia de un acuerdo con el FMI, lo que obliga al gobierno federal a imprimir efectivo para financiar el gasto.

El análisis de Kirchner del estado de cosas es defectuoso. Mientras que la pandemia ha agravado las tensiones sociales y los deseos de los menos afortunados son urgentes, el gasto adicional ahora solo empeorará la inflación, que perjudica principalmente a los pobres. Sin un resurgimiento del sector personal en Argentina, no puede haber dinero en efectivo para que el gobierno federal lo gaste.

Es muy probable que sea demasiado esperar pólizas de seguro financiero inteligentes antes de las elecciones de mitad de período de noviembre, por lo que la mayoría del Senado peronista está en peligro. Sin embargo, después de eso, el gobierno federal debería realizar una transferencia rápida para reactivar la confianza empresarial, reducir la intervención dentro del sistema financiero, recortar el gasto público y lograr un acuerdo con el FMI".

Y ultimó:

Si no lo hace, se avecina un desastre financiero, adoptado por una victoria de la oposición en las siguientes elecciones presidenciales. Eso, sin duda, es una parte de la historia argentina que Kirchner no querrá repetir