Falleció un querido ex participante de Cuestión de Peso

"Uno prefiere que los pacientes vivan y vivan lo mejor posible. Pero es una de las posibilidades y cuando uno es médico sabe que los pacientes que están más graves tienen posibilidades de morirse", concluyó el especialista.

image.png Esta imagen de Terranova, por la cual se hizo conocido, quedó inmortalizada en las redes en forma de meme.

Por su parte, Geretto, popularmente conocida como "la fan de Susana Giménez", compartió en la red un mensaje para despedir a Hernán, con quien compartió tiempo en el programa conducido por Fabián Doman en 2017.

"Conmocionada al enterarme de la partida de mi ex compañero de Cuestión de Peso, Hernán. Partió luego de luchar contra la obesidad y la depresión, y lamentablemente no pudo vencerlas", manifestó.

"No sé qué paso, pero la obesidad mata. Un abrazo a toda la familia y fuerzas. QEPD", expresó por su parte Rodo, mientras que Fernández publicó: "Terra querido LPM, qué desgracia. Hace unos meses te estaba buscando para ver cómo andabas y me despierto con esto, lpm otra vez. Saludos desde donde estés, papá. Falso gordo, como me decías".

Los casos anteriores

En 2016 Juan Videla, participante de la camada 2008 falleció por complicaciones de salud. En abril de 2019 Carlos Vicente Sinópoli que había participado en 2013 en el ciclo, falleció luego de sufrir un infarto.

En julio de ese mismo año fallecía Maximiliano Oliva, un participante muy querido por el público, que fue el primer ganador del ciclo de personas con obesidad.

