Extraterrestres del Congreso: Ovovivíparos y con tres dedos

Sin embargo, el debate escaló hasta la NASA que en su reciente divulgación sobre los Informes Aereos No identificados (UAF, ex UFO) nombró la presentación de Jaime Maussan en el Congreso mexicano.

image.png

Ahora el ufólogo mexicano junto al doctor José de Jesús Salce Benítez que cotejó la supuesta autenticidad, redobló la apuesta en el VIVO del lunes y dijo que estas momias claramente son organismos biológicos que no han sido modificados post mortem.

“Hemos llegado al abdomen en donde si se observan estas piezas que parecen o que podrían ser huevos, nuevamente estamos ante un cuerpo que si hubiera estado modificado postmortem, tendría una serie de alteraciones que serían visibles en estos estudios. Al no haber encontrado ninguna de éstas características postmortem, estamos determinando que es un organismo que tuvo vida, estaba íntegro, fue biológico y se encontraba en gestación”, explicó.

image.png

De hecho, el doctor -antes mencionado- que acompaña al ufólogo aseguró en el VIVO que las imágenes de rayos X confirmaron que los especímenes son cada uno de ellos "un esqueleto único" y un "ser orgánico completo" tras un estudio con fluoroscopia.

Los especialistas manifestaron que de ninguna manera se encontraron piezas de pegamento o fracturas óseas para unión. “No pudo ser la unión de un cráneo de otra especie unido a este cuerpo porque se verían los residuos de la manipulación de ese cráneo, los grabados, las fracturas, las uniones y aquí no se observa (…) se ve una perfecta unión del cráneo y el cuello”, continuó Maussan.

image.png

Así, el cuerpo de las momias que datan de hace mil años, se encuentra intacto y de hecho tiene una unión perfecta entre cráneo y cuello. Además el escribano Carlos Meza —de la unidad 35 del Estado de México— certificó la autenticidad de las investigaciones que se realizaron.

Se ha demostrado en vivo que no es un cuerpo armado, que no es un cuerpo de distintas partes como algunos supusieron Se ha demostrado en vivo que no es un cuerpo armado, que no es un cuerpo de distintas partes como algunos supusieron

A su vez, la exploración de los especímenes realizada por técnicos y científicos del proyecto en la Clínica Noor en Huixquilucan, México, transmitido en el VIVO del canal del ufólogo, exhibe que los cadáveres tenían cabezas alargadas con tres dedos en cada mano, dos brazos y dos piernas.

Según los especialistas, podrían haber tenido un cuello retráctil, ciertas características típicas de las aves y huesos fuertes pero livianos. Lo más llamativo es que las momias tenían implantes de cadmio y osmio, siendo el metal precioso osmio uno de los elementos más escasos en la corteza terrestre.

Los ovnis llegan al Congreso de México | EL PAÍS

Según el ufólogo, aún queda por determinar qué son los óvalos (parecidos a huevos) dentro del organismo de la momia a la que bautizaron como “Clara”.

“Se observan estas piezas que parecen o que podrían ser huevos (…) estamos determinando que es un organismo que tuvo vida, estaba íntegro, fue biológico y se encontraba en gestación”, explicaron los expertos.

image.png

Más contenido en Urgente 24

Mercado Pago preocupado: El BCRA dicta nuevas reglas

Cuenta DNI se une a la devolución del IVA: Cuándo y cómo

Google anuncia cambios importantes en su privacidad

PayPal bajo sospecha: La nueva estafa de las 'Donaciones'