Ovni: Evidencia extraterrestre de 1.000 años en México 

AUDIENCIA PÚBLICA en el CONGRESO de MÉXICO para regular el FENÓMENO ANÓMALO NO IDENTIFICADO |EN VIVO

Declaraciones fuertes y ¿fundamentadas?

El periodista mexicano sostuvo:

Los organismos no son parte de nuestra evolución en la Tierra y no los encontraron después del choque de un OVNI. Los hallaron dentro de una mina Los organismos no son parte de nuestra evolución en la Tierra y no los encontraron después del choque de un OVNI. Los hallaron dentro de una mina

Jaime Maussan confirmó que los cuerpos extraterrestres fueron analizados por científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes pudieron obtener pruebas de ADN mediante datación por radiocarbono.

También se mostraron imágenes de rayos X de las muestras, donde los expertos declararon bajo juramento que uno de los cuerpos tenía huevos adentro y ambos tenían implantes hechos de metales muy raros, como el osmio.

image.png Acá una de las muestras de rayos X.

Ryan Graves, director ejecutivo de Americans for Safe Aerospace y expiloto de la Marina de los EE. UU., estaba muy interesado en asistir a la sesión del parlamento mexicano, después de haber informado al Congreso de los EE. UU. a principios de este año sobre el peligro que suponen los fenómenos aéreos no identificados para la seguridad nacional de los EE. UU.

Vale la pena mencionar que el periodista mexicano Jaime Maussan estuvo involucrado en el caso del descubrimiento de 5 momias extraterrestres en Perú en 2017, antes de que luego se revelara que eran niños humanos.

Ovnis vs. Armada: La polémica que sacude a Bahía Blanca

¿Ovnis en Argentina? Así parece. La tranquilidad de los habitantes de las inmediaciones de la base aérea Comandante Espora, a 11 kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca, se vio sacudida la noche del martes 5 de septiembre: experimentaron un ‘tiroteo’ de lo más insólito. Hasta las redes se hicieron eco.

image.png ¿Qué es esto?

Según videos que circulan en las redes sociales e investigaciones del Comité Argentino de Investigación de Fenómenos OVNIs (CEFORA), cuatro ovnis (objetos voladores no identificados) atacaron la base argentina. ¿Fue así?

Los videos, que se pueden encontrar en Twitter/X, muestran luces extrañas en el cielo, un helicóptero y lo que parecen ser disparos desde diferentes ángulos.

Podés leer esa nota acá.

----------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Chau 'contaminación cruzada': Javier Milei y Fátima Florez confirmaron a Mirtha

INdEC: Esperan los dos dígitos de la inflación de agosto

Una provincia no puede gravar fideicomisos de CABA: CSJN

Ganancias: Los médicos autónomos piden no ser olvidados

Kelly Olmos, en campaña con la reducción de la jornada laboral