El nuevo blanco de Tomás Dente: Ahora, contra Marcela Tauro

Mucha gente nos preguntaba. No es que tenemos miedo, pero me parece sí que tenemos que tener un código con la gente que trabajó. Algunos somos amigos, otros no, pero conocemos todo uno del otro. Uno pasa más tiempo en el trabajo que en la casa, entonces sabemos todo Mucha gente nos preguntaba. No es que tenemos miedo, pero me parece sí que tenemos que tener un código con la gente que trabajó. Algunos somos amigos, otros no, pero conocemos todo uno del otro. Uno pasa más tiempo en el trabajo que en la casa, entonces sabemos todo