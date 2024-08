El Maligno Torres no perdonó a Gonzalo Peillat: "Hay que golpearlo"

¿Quién es Gonzalo Peillat?

Campeón olímpico con Argentina: Gonzalo Peillat fue una pieza fundamental en la selección argentina de hockey que se consagró campeona olímpica en Río de Janeiro 2016. Su habilidad con el stick y su capacidad goleadora lo convirtieron en uno de los jugadores más destacados del equipo.

Cambio de camiseta: Después de su exitosa etapa con Los Leones, Peillat tomó la decisión de nacionalizarse alemán y jugar para la selección de ese país. Esta decisión generó un gran revuelo en Argentina, ya que muchos hinchas lo consideraron una traición.

Enfrentamiento contra Argentina: El punto culminante de esta controversia se produjo en los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando Alemania se enfrentó a Argentina en cuartos de final. Gonzalo Peillat anotó un gol y lo festejó de manera efusiva, lo que generó aún más polémica y críticas. Como si lo anterior fuese poco, post partido brindó declaraciones que avivaron el fuego.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/RinconFutboIero/status/1820209620222095452?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1820209620222095452%7Ctwgr%5Ee59b29b871fcfacfc4f777fae5a47d5582595422%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Fhernan-castillo-el-antipatria-peillat-y-su-enojo-porque-piden-su-despido-n582538&partner=&hide_thread=false “Como dijo Maradona, que la sigan chupando.”



Gonzalo Peillat, en @TV_Publica. pic.twitter.com/GUnfZ3n18Z — Rincón Futbolero (@RinconFutboIero) August 4, 2024

"Al final es mi vida, al que le guste bien y al que no le guste, sorry, no sé... como dijo Maradona que la sigan chupando", señaló Peillat en la TV Pública.