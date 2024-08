El desaire de Emmanuel de Gran Hermano a Yuyito González: Abandonó el estudio

"Se enojó porque Facu Ventura le preguntó si está casado o no con Nico, su pareja", aclaró Santiago Riva Roy, uno de los panelistas del programa, tras el tenso momento que se vivió en el piso. "Hay una serie de rumores de gente que supuestamente habría estado con Nico cuando Emma estaba en la casa, y eso a él no le gustó", agregó Nai Awada.

En medio de rumores de crisis, Yuyito y Milei se declaran su amor: "Te amo"

El presidente Javier Milei parece estar muy enamorado. Y es que en medio de los rumores de crisis con su novia, Yuyito González, el mandatario nacional y la conductora hicieron un romántico intercambio de mensajes a través de sus redes sociales.

Hay que recordar que en las últimas horas circularon rumores de crisis entre la pareja, por lo que este jueves 29/08 la conductora salió a desmentirlo categóricamente: "Les quiero decir algo: no inventen cosas negativas, no existe ninguna crisis. Estamos casados ya Javier y yo, ya nos casamos nosotros. Dios y nosotros".

Y agregó: "Va a ser para toda la vida, es para toda la vida. Así que por favor no se malgasten en tirar mala onda porque no existen, no nos entran las balas gente. Así que, ¿les quedó claro? De paso le mando un beso a mi amor que lo amo".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/somoscorta/status/1829123963819004393&partner=&hide_thread=false "Ya estamos casados con Javier Milei"



Yuyito González dijo que lo suyo con el presidente "es para toda la vida" y agregó: "Este escote ya saben a quién se lo dedico". pic.twitter.com/55XEmhnt3J — Corta (@somoscorta) August 29, 2024

El ida y vuelta de Javier Milei y Yuyito González

Pero eso no fue todo lo que hicieron para terminar con las versiones de una supuesta crisis, y fue por eso que el presidente Javier Milei y Yuyito González intercambiaron románticos mensajes en redes sociales. Por un lado, ella aseguró que "no hay plan B" y le dedicó un "te amo", mientras que él no dudó en resaltar su "belleza deslumbrante".

Todo empezó cuando Yuyito compartió una foto en su cuenta de Instagram, publicación que casi de inmediato el Presidente comentó: "Belleza deslumbrante".

image.png

En esa publicación, Yuyito subió una foto suya vestida de negro y una segunda imagen de Milei junto a los economistas con los que se reunió en Olivos horas después de que Diputados aprobara la nueva fórmula jubilatoria.

Ese mismo posteo la conductora lo convirtió en historia y arrobó a Milei señalando que "no hay plan B, con el A hasta el final". Ese mensaje lo compartió el Presidente en sus historias.

Pero el romántico ida y vuelta no quedó ahí. Yuyito volvió a compartir la historia suya que Milei replicó y le sumó: "Te amo amor mío". Como era de esperar, el Presidente volvió a compartir ese mensaje, y le agregó un corazón.

