Figuras de Gran Hermano llegan al streaming: 'Los Bro' se suman a República Z

Telefe vs. Furia: revelaron los motivos de la rescisión del contrato y hubo un escándalo

Furia de Gran Hermano rescindió su contrato de común acuerdo con Telefe. A menos de un mes de la final del reality, el canal y Juliana Scaglione pusieron fin a su relación. Ahora se revelaron detalles inéditos del escándalo y qué pasó entre ambos.

Telefe y Furia sorprendieron a todos por la decisión que tomaron. Ambas partes rescindieron su contrato de común acuerdo y Juliana arremetió contra todos. Hubo peleas con Laura Ubfal y también con Gastón Trezeguet, quien fue uno de los que más la defendió.

image.png Furia y Telefe terminaron de la peor manera.

“Lo que yo tengo entendido es que a ella no la quieren ni ver hace rato en Telefe por todas las que se fue mandando, una tras otra. Faltas de respeto, maltrata a los productores y a sus propios compañeros”, dijo Ximena Capristo en LAM.

“Está muy subida al pony. Ahora hay fans a los que no quiere ni ver, que los tiene bloqueados. No quiere que usen su nombre”, agregó Capristo sobre lo que pasó entre Furia y Telefe. La misma no encuentra su lugar en los medios y ahora no estará en ningún programa del canal.

Además, Pepe Ochoa agregó información que nadie conocía: “Lo que molestó en Telefe es que Furia, cuando fue al streaming de Alex Caniggia el lunes pasado, no pidió permiso, y además cobró una participación de ahí, la cual la producción no estaba enterada”.

----------

Más contenido en Urgente24:

Catherine Fulop contra Gabriela Sabatini: toda la verdad sobre su polémica pelea

Fernando Burlando rompió el silencio y habló de la separación de Barby Franco

Casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: los regalos a los invitados y todo lo que no se supo