Se viene "Milei, la serie", por la TV Pública: ¿no califica como "culto a la personalidad"?

Deambularon durante horas en torno a 0.1 punto de rating, lo que representa un total de 10.000 personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

image.png Patético el rating de la TV Pública en la era Javier Milei: 10.000 personas la ven en todo el AMBA

La señal oficial ha intentado coproducciones de magazines de escasa respuesta y latas con novelas mexicanas de Televisa como “Marea de pasiones” (0.0 en su debut) y “La desalmada”.

No le da lugar a las ficciones locales, no tiene documentales propios de relevancia y no hace nada distinto a lo que ofrece las propuestas audiovisuales privadas.

Pasados los "espejismos" de los Juegos Olímpicos de París y la Copa América de fútbol, no aparece ningún chispazo entre las "mentes libertarias" y ya da lo mismo colocar un programa o dejar la señal de ajuste con sus coloridas barras.