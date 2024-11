Eduardo Feinmann y Alberto Sileoni se mataron al aire: "Usted es un degenerado"

Embed

Sin embargo, el periodista Eduardo Feinmann, que había empezado la charla diciéndole a Sileoni que "es uno de los degenerados del gobierno", fue directo con su crítica. "Los padres están indignados por lo que escuchan en los medios", comentó, cuestionando la postura del exministro de Educación nacional, quien afirmó que los textos son "literatura" y no pornografía.

A lo largo del cruce, Feinmann citó un fragmento de uno de los libros más cuestionados, "Cometierra", en el que se describe con sumo detalle y de manera soez una escena en la que la protagonista le practica sexo oral a un hombre. "¿Esto es literatura para usted? ¿En serio?", retrucó Feinmann.

image.png Los libros que generaron polémica por contener escenas explícitas de sexo en algunas de sus páginas son parte del programa "Identidades Bonaerenses" impartido por el gobierno de Axel Kicillof.

Sileoni se justifica: "Es arte, no es pornografía"

Alberto Sileoni no dudó en seguir defendiendo su postura, argumentando que la literatura explícita tiene valor educativo. En un intento por relativizar el contenido de las obras, mencionó textos clásicos como El Cantar de los Cantares y Madame Bovary, que también generaron polémica en su época por su contenido sexual. "Esto es literatura, es arte, que propone una mirada desde otro lugar", aseguró. Además, el funcionario destacó la importancia de crear un espacio en las escuelas para hablar de temas difíciles, temas que, según él, los jóvenes no pueden discutir ni siquiera en sus hogares.

A lo largo del debate, Sileoni insistió en que los padres no siempre están disponibles para abordar estos temas con sus hijos, lo que justificaría la intervención de la escuela. "Nosotros creemos que la escuela es un buen lugar para escuchar a los jóvenes", afirmó, ante la incredulidad de Feinmann, que no dejó de señalar que la mayoría de los padres no apoyan la distribución de estos libros.

El periodista cuestionó, al final, por qué no se dejaba en manos de los padres la decisión de permitir o no que sus hijos accedieran a ese tipo de material. "¿No sería mejor que esto no esté en las bibliotecas de los colegios?", preguntó, a lo que Sileoni respondió de manera tajante: "Los padres a veces están y a veces no están".

Con este cruce, sigue sin resolverse la polémica sobre el contenido de los libros en las bibliotecas escolares de la provincia de Buenos Aires. Por un lado, los que defienden la libertad educativa y, por el otro, los que creen que ciertos contenidos son inapropiados para los adolescentes.

