Repudio LGBTIQ+ en redes: La frase de Eduardo Feinmann tras la Marcha del Orgullo

"Yo creo que en parte le sacaron la ficha también, los pibes sobre todo le picaron el boleto", analizó entonces el conductor de +Verdad, ante lo que su par de El Noticiero agregó: "Bueno, no por nada el Presidente ganó con el 56% de los votos. Y mucho más fuerte en la generación que va entre los 16 y los 25 años".

Fue entonces cuando Feinmann exclamó:

La sociedad no quiere ser villera ni tener papás putos. No quiere eso, y me parece bárbaro que la sociedad no aspire a eso. Por eso el cambio cultural creo que parte desde ahí, de cambiarle el chip a la gente La sociedad no quiere ser villera ni tener papás putos. No quiere eso, y me parece bárbaro que la sociedad no aspire a eso. Por eso el cambio cultural creo que parte desde ahí, de cambiarle el chip a la gente

Si bien el video completo le aporta contexto a las declaraciones del periodista, las cuales surgieron de una crítica hacia las políticas del kirchnerismo, el material fue recortado y sólo trascendió la frase final. La misma fue levantada por usuarios y cuentas opositoras al Gobierno y miembros de la comunidad LGBTIQ+, que apuntaron contra el conductor.

Entre las diversas críticas estuvo la del locutor y periodista Franco Torchia, miembro del colectivo quien algunos días atrás afirmó en una entrevista con Infobae que "la población LGBTIQ+ es víctima de un gobierno".

Eduardo Feinmann estalló contra Santiago Caputo por sus 'indios libertarios'

En la tarde del jueves (3/10) durante el pase de LN+ entre Eduardo Feinmann, Esteban Trebucq e Ignacio Ortelli, el conductor de El Noticiero se refirió a las múltiples cuentas de la India que, en la jornada de la Marcha Universitaria, tuitearon mensajes pro libertarios. Las mismas habrían sido contratadas por Santiago Caputo.

El aparato de trolls de Javier Milei venía mostrando signos de agotamiento y en los últimos días recibió una inyección de fuerza: cientos de usuarios de la India empezaron a exhibir un interés inesperado por opinar en favor del Gobierno y contra el conflicto universitario argentino. Este tópico fue comentado en el pase del canal de noticias de La Nación.

"Viste que aparecieron militantes de La Libertad Avanza en la India tuiteando? Es muy impresionante. ¡El conocimiento que tienen los indios en la India de la realidad argentina, del kirchnerismo, de la educación!", introdujo el periodista.

"Me interesan los tuits de Jagdish Siyol, Prakash Verma y Balram Singh Chauhan", comentó Feinmann, desatando las risas en el estudio.

Por otro lado, el conductor se refirió con humor a los curiosos modismos utilizados por los usuarios de Nueva Delhi o Jodhpur, que mencionan palabras como "flaco" o "amigo".

image.png

"Estos parece que son indios libertarios caputistas", afirmó el periodista, y luego agregó con seriedad:

Lo grave de esto es que sería una granja de gente de carne y hueso en la India que habrían sido contratados por el señor Santiago Caputo Lo grave de esto es que sería una granja de gente de carne y hueso en la India que habrían sido contratados por el señor Santiago Caputo

"Muestran un llamativo conocimiento de la cuestión universitaria argentina en la India y de la realidad kirchnerista. Pero bueno, por ahí plata para la granja esta hay", concluyó Feinmann

image.png

