Duro golpe a Marcelo Tinelli: América TV le cancela un programa antes de su estreno

“Me acaban de llamar para contarme y confirmar porque, por supuesto, yo siempre hago la confirmación por duplicado, que se levantó un programa que todavía no salió al aire, o sea, se había comenzado con la pre- producción del programa. Se habían reunido en el canal, se habían puesto de acuerdo en el cashé de los conductores,se habían puesto de acuerdo con la temática que iba a tener el programa, ya tenía horario para la salida al aire y el programa finalmente no sale al aire”, agregó en referencia al programa presentado por la hija de Claudio Cannigia.

“Este era un proyecto de Marcelo Tinelli que estaba más que entusiasmado porque Cris (Vanadía) manejó la plataforma del ‘Bailando’ y además Charlotte (Cannigia) fue una de las grandes animadoras del ‘Bailando’ y de mas y el ojo de Marcelo apuntó a juntarlos, a reunirlos en un programa, en un proyecto que estaba muy avanzado, que inclusive ya se habían hablado de los contratos, se había casi formalizado eso”, continuó diciendo, asombrado por la decisión de América. “Este era un proyecto de Marcelo Tinelli que estaba más que entusiasmado porque Cris (Vanadía) manejó la plataforma del ‘Bailando’ y además Charlotte (Cannigia) fue una de las grandes animadoras del ‘Bailando’ y de mas y el ojo de Marcelo apuntó a juntarlos, a reunirlos en un programa, en un proyecto que estaba muy avanzado, que inclusive ya se habían hablado de los contratos, se había casi formalizado eso”, continuó diciendo, asombrado por la decisión de América.

Al mismo tiempo que abordó el origen de la fuente que le facilitó los datos: “Hoy hablando con el representante de Charlotte, voy a dar el nombre y apellido porque me autorizo que lo haga, Fabián Esperón, me dijo ‘Mirá Carlos no se hace’, y le expliqué: escuchame, estaban avanzado en el canal hasta la semana pasada estaban hablando, ‘Si Carlos, no se hace’, desconozco los motivos me dijo”, culminó Carlos Monti.

image.png

Las redes no perdonan

No obstante, en lo referente a las redes sociales, estas opinan que la cancelación del proyecto se debe a otro motivo. Por ejemplo, el usuario de X, encargado de divulgar información sobre la televisión argentina y el streaming, conocido como @teleavisador, sugirió que el motivo podría estar relacionado con cuestiones financieras, mientras que otros lo interpretan simplemente como una manifestación evidente de karma.

"Finalmente no se hace el programa de Charlotte con Cris Vanadía que estaba pensado para las noches de @AmericaTV. #NoHayPlata ", comentó @teleavisador, sin imaginarse la avalancha de comentarios que seguirían a continuación. "Finalmente no se hace el programa de Charlotte con Cris Vanadía que estaba pensado para las noches de @AmericaTV. #NoHayPlata ", comentó @teleavisador, sin imaginarse la avalancha de comentarios que seguirían a continuación.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/teleavisador/status/1790192303908196750&partner=&hide_thread=false Finalmente no se hace el programa de Charlotte con Cris Vanadía que estaba pensado para las noches de @AmericaTV #NoHayPlata pic.twitter.com/mk2drybcN1 — Teleavisador (@teleavisador) May 14, 2024

"Jajaja era para un rotundo 1 de rating máximo", manifestó @satanastodo666.

"Tarde o temprano todo llega..y el karma empieza a llegar para un par..", añadió, @cupida_es.

"Tinelli es peor que un político. Promete, juega con el laburo y después da de baja!!! No me fumo a estos personajes de la foto pero jugar así con la ilusión de la gente, es de cuarta", expresó tajante @xuela_1333.

