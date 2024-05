Futuro sin oficios: La falta de jóvenes plomeros preocupa en Argentina

image.png

La cuestión radica en que, como hemos mencionado desde el inicio, si bien la tecnología representa una herramienta invaluable, también puede convertirse en un arma de doble filo en estas situaciones. ¿Por qué? Porque las personas tienden a recurrir a buscar en Google lo que no comprenden, y aquello que no encuentran solución en YouTube, a veces lo resuelven mediante TikTok.

Evidentemente, no siempre surte efecto, y es probablemente por esta razón que la mayoría de los plomeros no perciben que los populares tutoriales les resten oportunidades laborales, como expresó el 65,8%. No obstante, un considerable número (34,2%) sí los considera un gran desafío para su empleo.

Ahora bien, continuando con el análisis, en el contexto de una coyuntura económica complicada, la mayoría experimenta algún tipo de perjuicio (casi el 60%), aproximadamente un 30% afirma no haber sido afectado, mientras que un poco más del 10% se considera beneficiado.

Sin embargo, al abordar el tema de la vocación, un 84,4% identifica su labor como una vocación, mientras que solo un 15,6% lo hace por necesidad.

Por otro lado, cuando la encuesta profundizó sobre cuál es la época del año que registra una mayor actividad laboral y qué tipo de trabajo es más frecuente, gran parte coincidió en que el invierno es el período con mayor demanda laboral. A continuación, la primavera y el otoño presentan cifras similares, mientras que el verano se posiciona casi a la par en cuanto a porcentajes recolectados. Constituyendo los hogares el lugar donde se desempeñan con mayor frecuencia (95%), seguidos por los departamentos (66%), countries (25%) y, por último, las oficinas (15%).

Ahora, en cuanto a las formaciones, a pesar de que un 60% reconoce participar en capacitaciones con regularidad, este aspecto se erige como un desafío tanto para el sector como para la sociedad.

Según completó Guajardo, "En la actualidad, nos encontramos con el desafío de no contar con una matrícula en plomería en el país, como sí ocurre en el caso de los gasistas. La carencia de profesionales debidamente cualificados no solo afecta la disponibilidad de servicios de plomería confiables, sino que también resalta la necesidad de medidas proactivas en la promoción de la formación y la regulación efectiva".

