DirecTV adquiere los derechos de la Copa América

Pero eso no es todo, sino que también transmitirá los Sudamericanos Femeninos y Masculinos Sub 20 y Sub 17, que se disputarán antes de la Copa Mundial de Qatar 2022.

Otra vez, al igual que pasó con La Copa del Rey, y otros tantos torneos exclusivos, DirecTV busca adueñarse de los eventos más importantes para así competir con el otro gran monopolio que construye Disney.

Este vínculo a largo plazo, aumentará su cobertura y cantidad de transmisiones deportivas a clientes de Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Perú y Uruguay, distribuidas a través de la señal DirecTV Sports y la plataforma de streaming DirecTV Go.

image.png DirecTV, gigante empresa que compite por el dominio de los principales torneos deportivos.

Cabe recordar que, Disney perdió terreno en las últimas semanas gracias al dictamen del gobierno que dispuso de condiciones en la operación para restaurar la efectiva competencia en el mercado de comercialización de canales deportivos del servicio básico de TV por cable.

Ahora, le exigen a la empresa habilitar la transmisión de manera abierta y gratuita de los principales eventos deportivos, perdiendo así la exclusividad sobre estas competiciones: Torneos de Fútbol donde participan equipos de Argentina, la Copa CONMEBOL Libertadores de América; de Torneos de Fútbol internacional, la UEFA Champions League; de Torneos de Fútbol Americano, la NFL; de Torneos de Béisbol, la MLB; de Automovilismo, la Formula 1; de Lucha, la UFC; de Lucha Libre, la WWE; de Boxeo, la Premier Boxing Champions; de Básquet, la Liga ACB Basketball; de Rugby, la World Rugby Sevens; y de Tenis, la ATP World Tour 250 – ATP Córdoba.

Se esperan más adelantos sobre los movimientos de estos medios que compiten por el mercado del deporte en los principales países de Sudamérica.