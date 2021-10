Diego Brancatelli apuntó contra el congelamiento de precios

Además, el periodista contó que algunas marcas reconocidas en las góndolas están en contra de la medida, y por ende, venden menos cantidad o no venden, esperando que se termine el periodo de congelamiento:

La marca de leche, la más importante de General Rodríguez (La Serenísima), no entrega directamente. Y la marca de galletitas que te reis (Bagley), y tienen también la cremita rosa en el medio, nos mandaron el listado de precios y nos dijeron que de acá hasta que termine el congelamiento no venden porque no están de acuerdo con la medida La marca de leche, la más importante de General Rodríguez (La Serenísima), no entrega directamente. Y la marca de galletitas que te reis (Bagley), y tienen también la cremita rosa en el medio, nos mandaron el listado de precios y nos dijeron que de acá hasta que termine el congelamiento no venden porque no están de acuerdo con la medida

“Si queremos hacer bien las cosas, hay que corregir esto. Si quieren me ofrezco como testigo y muestran lo que está pasando”, comentó el identificado con el kirchnerismo.

Control de precios | Diego brancatelli le habló al país

El palito en Crónica

Eso no es todo, durante la semana (25/10), el periodista también apareció durante la transmisión del ciclo de Chiche Gelblung en Crónica TV, y transmitiendo desde su supermercado aclaró:

“El control de precios es una buena medida, pero con eso solo no alcanza para parar la inflación”. Y saliendo con los tapones de punta hacia Martín Guzmán, también dijo:

El ministro de economía debería tomar otras medidas para que no aumente la inflación para el resto de los productos, porque el que me vende las mermeladas me dice ´yo puedo congelar el precio, pero el que me hace los frascos me sigue aumentando El ministro de economía debería tomar otras medidas para que no aumente la inflación para el resto de los productos, porque el que me vende las mermeladas me dice ´yo puedo congelar el precio, pero el que me hace los frascos me sigue aumentando