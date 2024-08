Desmentida doble a Yanina Latorre: Fuerte réplica de las hijas de Lanata y de Esmeralda Mitre

No solemos hacer esto porque no nos gusta hablar de nuestra vida privada pero debido a la cantidad de versiones que circulan queremos aclarar. Papá NO está intubado, está estable, despierto y sin riesgo de vida No solemos hacer esto porque no nos gusta hablar de nuestra vida privada pero debido a la cantidad de versiones que circulan queremos aclarar. Papá NO está intubado, está estable, despierto y sin riesgo de vida

"Tal como se comentó en el programa de radio, si todo sigue como ahora, la idea es que en unas semanas se traslade a un centro de rehabilitación para terminar de recuperarse. Este es un proceso muy lento y hay que tener paciencia, pero estamos confiadas en que va a estar bien. Gracias a todos por la preocupación", concluye el escrito.

Esmeralda Mitre publicó su descargo en redes sociales

Por otro lado, el jueves por la noche en Latorre aseguró que la madre de Mitre debió presentar una denuncia para poder internarla en la clínica Trinidad de Palermo. "Ella ya estando internada en la clínica, todavía no es una clínica de salud mental, que es el destino de ella, los abogados (el de ella y su mamá) se agarraron a las trompadas, y el novio le robó el auto", reveló.

Esmeralda empezó casi a vivir en la indigencia, no tiene trabajo, no existe la herencia tal que ella reclama. Ella entró como en una locura, está en un vínculo con Paolo Vianini, muy tóxico, se habla de golpes, de malos tratos Esmeralda empezó casi a vivir en la indigencia, no tiene trabajo, no existe la herencia tal que ella reclama. Ella entró como en una locura, está en un vínculo con Paolo Vianini, muy tóxico, se habla de golpes, de malos tratos

"Ella empezó a estar muchas horas por día en el tema de drogas, esto lo digo porque la mamá lo declaró en la Justicia, está todo judicializado. Esmeralda no tiene gas, no tiene agua caliente, no tiene para comer, ella empezó a vender todas las cosas del departamento para comprar droga", agregó la panelista.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/EsmeraldaMitre/status/1824414829127283132&partner=&hide_thread=false Les dejo un comunicado para desmentir todo lo que se habló de mi persona ayer, en casi todos los medios de comunicación. Mucho mas no puedo decirles porque mis abogados están trabajando en el tema, pero quedense tranquilos que estoy muy bien y les repito, fue todo mentira lo que… pic.twitter.com/hkRvqf6vm3 — Esmeralda Mitre (@EsmeraldaMitre) August 16, 2024

Ante esto, la hija del empresario Bartolomé Mitre grabó un video desde su casa con su versión de los hechos, que luego fue publicado en las redes sociales de su abogado Daniel Llermanos:

Quería contarles que fui víctima de una maniobra para desprestigiarme por haber denunciado que la venta de una parte de las acciones de mi padre se hizo con firmas falsificadas y que por supuesto está comprobado que ha sido así Quería contarles que fui víctima de una maniobra para desprestigiarme por haber denunciado que la venta de una parte de las acciones de mi padre se hizo con firmas falsificadas y que por supuesto está comprobado que ha sido así

"Y por haber pedido la citación a juicio de Julio Saguier, mi primo, y también quiero comunicar que nunca fui internada, estoy en mi casa con mi novio y mis amigos", cerró.

--------

