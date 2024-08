Jorge Lanata y Marina Calabró, ausentes: Cae 'Lanata sin filtro'

El último parte médico de Jorge Lanata: "Mejoría en su cuadro clínico general"

El pasado viernes 2/8 el Hospital Italiano emitió un nuevo parte médico actualizando el estado de salud de Jorge Lanata, quien se encuentra internado desde junio. El comunicado indica una mejoría en el cuadro clínico general del conductor de Radio Mitre.

image.png El parte del Hospital Italiano firmado por el Coordinador de Terapia Intensiva.

Además, destacaron algunos aspectos "más relevantes de su estado" como que "el paciente mantiene la traqueostomía y ha demostrado buena tolerancia al retiro del soporte ventilatorio intermitente", "la función renal se encuentra estable" y "está hemodinámicamente compensado, sin requerimiento de drogas vasoactivas".

Por último, su cuerpo médico expresó que "se ha iniciado un programa de rehabilitación que abarca aspectos respiratorios, motrices y neurológicos, con respuesta adecuadas observadas"

Lanata sufrió un paro cardíaco durante un estudio programado, tras estabilizarlo, el periodista de 63 años quedó internado en el Hospital Italiano a partir del 14 de junio. El periodista había acudido al centro de salud para realizarse una resonancia magnética.

La preocupación es constante debido al carácter de paciente de riesgo del periodista. En abril, el conductor fue internado por un problema respiratorio y causó preocupación por su salud como en tantas otras ocasiones.

Marina Calabró renunció a su columna en Radio Mitre

En la tarde del martes (25/6) Ángel de Brito reveló la impactante aunque esperable renuncia de M arina Calabró a su columna de espectáculos en Lanata sin filtro de Radio Mitre, a pocos días de haber obtenido el Martín Fierro de Radio por dicha labor.

Esta noticia hizo estallar las especulaciones sobre los motivos de la periodista y se teorizó desde una interna con Jorge Lanata hasta desencuentros con su ex pareja y compañero Rolando Barbano. Sin embargo, su decisión fue estrictamente profesional.

"La renuncia estaba planteada desde el 19 de marzo, le pidieron que no se fuera porque es una persona fundamental de ese medio de comunicación", introdujo De Brito, y rápidamente aclaró:

Nada tiene que ver (Rolando) Barbano. El único motivo es la reducción de su espacio: pasó de tener una participación de una hora, a tener de 15 a 5 minutos de tiempo para su columna Nada tiene que ver (Rolando) Barbano. El único motivo es la reducción de su espacio: pasó de tener una participación de una hora, a tener de 15 a 5 minutos de tiempo para su columna

"Marina se siente decepcionada por esta decisión de la radio de acortar su columna. Ese segmento estaba muy bien auspiciado, tenía muy buen rating, pero cuando Radio Mitre redujo la cantidad de horas del programa por la salud de Jorge Lanata (de cuatro a tres) ahí Marina pasó de tener 60 minutos a tener 15, con suerte, y compartidos con otros columnistas. El peso que tuvo siempre se esfumó. Se lo pincharon. Igual ya recibió muchas propuestas de radio, tele y streaming", afirmó el conductor.

Este mediodía se generó, nuevamente, un momento incómodo con #MarinaCalabro ya que Jorge Lanata volvió a cortar su columna repentinamente generando un momento de silencio e incertidumbre.

Una lástima que siga pasando esto y que una de las columnas afectadas (por la reducción de…



Una lástima que siga pasando esto y que una de las columnas afectadas (por la reducción de… pic.twitter.com/r4ryMa5AvR — foromedios (@forofms) June 3, 2024

Algunos instantes después, el medio Teleshow recogió el testimonio de Calabró, quien confirmó la información de De Brito.

"Lo venía hablando desde que se nos comunicó el acortamiento del programa. Mi columna era la más larga y, bueno, por lógica iba a ser la que más se iba a resentir en tiempo. El 19 de marzo lo hablé con (Jorge) Lanata, él me entendió, fue re amoroso conmigo", sostuvo la periodista.

Lo cierto es que fue una decisión que estaba masticando desde el 19 de marzo. Después vino el Martín Fierro y no quería afectar mis chances de pelearla. Entonces se fue dilatando un poco, pero era una decisión que veníamos hablando con Andrea Rodríguez y con Jorge Lanata desde marzo. Finalmente, llegó el momento de la partida, pero es estrictamente profesional. No hay ninguna razón oculta ni nada Lo cierto es que fue una decisión que estaba masticando desde el 19 de marzo. Después vino el Martín Fierro y no quería afectar mis chances de pelearla. Entonces se fue dilatando un poco, pero era una decisión que veníamos hablando con Andrea Rodríguez y con Jorge Lanata desde marzo. Finalmente, llegó el momento de la partida, pero es estrictamente profesional. No hay ninguna razón oculta ni nada

