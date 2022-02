¿Desespera? HBO Max abre sus contenidos sin suscripción

image.png Home de la plataforma en cuestión, HBO Max.

Para este mes, HBO dejará disponible The White Lotus, Scenes From a Marriage y Succession. Además, estarán disponibles los debuts de las temporadas siguientes de Raised by Wolves, Superman y Lois.

A estos también se le suman el primer capítulo de The Gilded Age, Peacemaker, Bunker, y algunos de los más vistos capítulos de la tan reconocida serie de la plataforma, Euphoria, que tiene a Zendaya como protagonista.

Asimismo, en el día de hoy (14/02), como edición especial únicamente disponible en San Valentín, habrá un catálogo que tendrá disponible series clásicas para compartir en pareja: The Big Bang Theory, Friends, 2 Broke Girls, Mom, Two and a Half Men, Gossip Girl y The Fresh Prince of Bel Air.

Para acceder a estos contenidos, solo es necesario ingresar a la home, hacer clic en la sección de episodios completos gratuitos y seguir las instrucciones.

Frente a este movimiento, cabe recordar lo analizado por Urgente24: En un mercado que es chico y reina Netflix y Disney, HBO busca afianzarse frente a la audiencia no convencida por el abono.

Los servicios de transmisión de video obtienen una oleada de suscriptores cuando lanzan un programa o película muy esperado. Pero muchos de estos nuevos clientes se dan de baja tiempo después. No sólo es oneroso estar suscripto a todas las ofertas de streaming. Además, no hay tiempo disponible para acceder a todas las ofertas.

Según un informe de Benjamín Mullin y David Marcelis para The Wall Street Journal, el 31% de los usuarios que se registraron en HBO Max a los pocos días del lanzamiento de 'Wonder Woman 1984', se dieron de baja después de 1 mes. Y la mitad de los espectadores estadounidenses que se unieron atraídos por 'Hamilton',a los 6 meses ya no estaban en la cartera de Disney +, es por esto que se preocupan las principales plataformas en el mercado.

De cara al futuro en donde un posible cord cutting está a la vista, las plataformas comienzan a pelear en el mercado para establecerse y afianzarse entre la audiencia.