Disney y el video que cambió las reglas (privacidad y porno)

Lee usó trucos memorables para sus solos de batería tales como hacer que todo su equipo girara como un carrousel, o que flotara sobre la multitud mientras él continuaba tocando.

Pero fuera del escenario, la banda era más de lo mismo: cocaína, heroína, pastillas y alcohol.

Lee se ha casado 4 veces, comenzando por Elaine Starchuk, luego Heather Locklear. Él estuvo comprometido con Bobbie Brown y entonces conoció a la Playmate, Pamela Anderson, con quien se casó 4 días después de conocerla. Ellos tuvieron 2 hijos: Brandon Thomas Lee y Dylan Jagger Lee. La pareja se divorció en 1998. Estuvieron brevemente juntos otra vez después de que Lee salió de la cárcel (por violencia doméstica contra Anderson), y se separaron en 2001.

Lee y Anderson habían grabado en video sus actividades sexuales durante sus vacaciones. El video fue robado en 1995. Según Lee, una persona que trabajaba en su casa (supuestamente una ex actor porno llamada Rand Gauthier), encontró la cinta y la vendió.

Anderson demandó a la empresa de distribución de videos Internet Entertainment Group. Hubo un acuerdo de conciliación confidencial con IEG y la empresa volvió a poner la cinta a disposición de los suscriptores de sus sitios web, triplicando el tráfico normal en el sitio web.

Vida privada

Mientras eso ocurría, el público y los medios recién estaban obsesionándose con la vida privada de las celebridades, algo que vemos en el 2do. capítulo de 'Pam & Tommy', cuando un paparazzi se cuela en la propiedad privada de la pareja. (Pero hay que ser justos: 'paparazzi' es una palabra que inventó Federico Fellini acerca de personajes que retrató en 'La dolce vita'. La protagonista del filme, Anita Ekberg, un icono sexual de la época, acabó tan harta de las persecuciones que arco y flecha persiguió a los fotógrafos. Franco Nero prefirió los puñetazos. Después cruzaron el Océano Atlántico).

En los '90 no existían los 'reality shows' como “Keeping Up With The Kardashians” y la intimidad de las celebridades era un misterio, solo las veíamos en entrevistas. No existían los 'stalkarazzis', tal como los llaman en la miniserie. El video sexual de Pamela y Tommy en su luna de miel recaudó US$ 77 millones en los primeros 12 meses de lanzamiento en Internet.

Allí es donde está la palabra clave en esta historia: Rand Gauthier (Seth Rogen), quien actuó en más de 70 videos para adultos pero también fue electricista en la casa de Tommy Lee, despedido sin motivo alguno, responsable del robo y venta del video, y junto a un productor de la industria pornográfica, quien inserta el video sexual en cualquier plataforma disponible.

El problema era que todo lo legal estaba fuera de los límites, ya que nadie en su sano juicio se quería arriesgar a enfrentar una denuncia millonaria. Fue la World Wide Web, mejor conocida como Internet, la que permitió el plan de Gauthier, ya que en ese momento no existían las reglas en el mundo virtual y el uso que se le daba a la plataforma digital era para llevar adelante transacciones y actividades ilegales y anónimas.

tom y pam 44.jpg Los de verdad: Tommy Lee y Pamela Anderson en el estreno de Scary Movie 3 en Los Ángeles en 2003.

Elenco

Si bien Pamela Anderson nunca estuvo de acuerdo con esta serie de Disney, e incluso dijo que no iba a ser parte del público que consumirá el producto, podemos decir que Lily James hace un estupendo trabajo poniéndose en la piel de la modelo.

James es una actriz que, hasta ahora, nunca se destacó por algún papel ya que personalmente me pasa que siempre veo a la misma persona en sus diferentes películas. Sin embargo en esta ocasión me olvidé completamente que se trata de una actriz.

Por supuesto, la caracterización de vestuario y maquillaje ayuda, pero la actitud y el tono de voz que logró James es increíble.

Quien por supuesto también hace un gran trabajo es Sebastian Stan como el imprudente y rebelde Tommy Lee. Su estilo, su sonrisa pícara, sus tatuajes, sus piercings, todo grita “excesos” y describe los 90’ a la perfección. Podemos criticar algunas cosas de la serie, pero de seguro que no haremos objeciones sobre

el casting del elenco,

la actitud de los años 90’ y

ser personas de Los Ángeles, lo que se siente en cada diálogo.

El otro valor

Más allá de la historia real, la serie vale la pena porque logra ir mucho más allá del escándalo y de la pareja en sí (algo que lamentablemente era difícil de reflejar porque los protagonistas se negaron a participar de este proyecto).

El guión es lo suficientemente consistente para mantener la historia en un lugar de interés mientras conocemos los diferentes backgrounds de los personajes.

Los capítulos tienen una duración de entre 35 y 45 minutos.

La paleta de colores utilizada también es interesante ya que va entre el cálido clima de Los Ángeles y, cuando todo es soledad y momentos tristes, apuesta a colores más fríos.

Pamela_Anderson_Tommy_Lee.jpg El recuerdo de Pamela Anderson y Tommy Lee.

Backstage

Pamela Anderson y Tommy Lee no solamente fueron una pareja polémica por las formas de relacionarse entre sí y de enfrentar la fama sino que además fueron el centro de atención cuando en 1998 ella le pidió el divorcio a Tommy tras una fuerte discusión en su residencia que también acabó en una denuncia por maltrato por parte de Pamela.

Él fue arrestado durante 6 meses.

En 2008, con ya dos hijos en común, la pareja decidió volver a darse una oportunidad.

“Pamela y los niños se han mudado conmigo”, dijo Tommy en una entrevista. “Es increíble, hombre. Definitivamente está funcionando. Se nota en las caras de los niños: son felices cuando estamos juntos”.

Sin embargo, la reunión no duró mucho, y la pareja se separó nuevamente en 2010.

Actualmente ambos mantienen una buena relación alrededor de sus hijos y fuera de las cámaras, teniendo en cuenta que luego del escándalo su vida profesional no volvió a ser la misma.

En verdad, la secuencia de ella fue así:

En febrero de 2007, Anderson dijo que a menudo tenía relaciones sexuales con Lee desde que se divorciaron.

En octubre de 2007, Anderson se casó con el producto Rick Salomon en The Mirage, entre sus dos apariciones nocturnas en el Planet Hollywood Resort and Casino, el espectáculo de magia de Hans Klok.

En diciembre se separaron y en febrero de 2008, Anderson solicitó la anulación por fraude.

En junio de 2008, Lee dijo que estaban intentando de nuevo hacer que las cosas funcionaran.

En octubre de 2013, Anderson declaró que Salomon y ella eran "amigos con beneficios".

En enero de 2014, anunció que se había vuelto a casar con Salomon.

En febrero de 2015, Anderson solicitó el divorcio de Salomon.

En 2017 Anderson comenzó a salir con el futbolista francés Adil Rami.

A fines de junio de 2019, Anderson declaró en Instagram que la relación con Rami había terminado.

En enero de 2020, Anderson se casó con el productor de Hollywood, Jon Peters.

En febrero de 2020, Anderson anunció que ella y Peters se habían separado y luego afirmó que nunca se había casado legalmente con Peters.

En diciembre de 2020, Anderson se casó con Dan Hayhurst, su guardaespaldas.

En enero de 2022, Anderson anunció que se había separado de Hayhurst.

Pam & Tommy | Tráiler Oficial Subtitulado | Star+

La obsesión

“Es como si estuviéramos viendo algo que se supone que no deberíamos estar viendo”, dice uno de los personajes cuando se hacen con el video y es justamente la sensación de la audiencia mientras ve la serie porque al mismo tiempo que el mundo estaba viendo los momentos más íntimos de una pareja, ellos siguen viviendo su matrimonio, buscando su primer hijo y a la larga teniendo un test de embarazo positivo.

Pero incluso sabiendo eso y teniendo en cuenta que los tiempos cambiaron, el querer sumergirnos en la vida de las celebridades persiste porque sin ir muy lejos, hoy giramos hacia la serie porque queremos saber los detalles detrás del escándalo, queremos analizar la representación de estas dos estrellas de Hollywood que parecían tener la vida más alocada y llena de excesos.

Y porque nos la vendieron como “la primera serie adulta de Disney” con muchas escenas un tanto calientes y escenas de desnudo.

Quiérase o no, 30 años después, el sexo y la privacidad siguen vendiendo.