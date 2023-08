Nuevamente, el panel se burló de los dichos del hombre. Incluso, desde el estudio llegó a escucharse: "Bregamos por los derechos de los pueblos originarios y ahora el indio nos quiere rajar, dejar sin laburo, ¿cómo es el tema?".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPresentesLatam%2Fstatus%2F1695091413547897147&partner=&hide_thread=false Desde Presentes repudiamos el racismo y la burla en el programa “Bien de mañana” por parte del periodista Fabián Doman y su equipo hacia dos personas indígenas.



“¿Qué habrá querido decir?”, comenzó la cronista al escucharles hablar. Y ante la respuesta: “Somos pueblos… pic.twitter.com/O3GkUeDw7e — Agencia Presentes (@PresentesLatam) August 25, 2023

Posteriormente, fue la mujer quien comenzó a participar de la nota y tuvo la intención de referirse a los reclamos del Tercer Malón de la Paz, el cual se conforma por 10 pueblos originarios de Jujuy que salieron de su provincia a finales de julio para marchar hacia Buenos Aires en reclamo de la protección de la Pachamama.

"Vienen a traer paz", acotó casi con displicencia la notera antes de que Doman le pidiera que le consultara a la pareja por su voto. Acto seguido, la cronista les cede unos auriculares y el panel le hace la pregunta. Sin embargo, al tanto de que estaban siendo ridiculizados, la mujer contestó: "No se lo voy a decir porque es privado y yo le estoy hablando en serio".

"Primero, no me río", lanzó con evidente molestia. Al percatarse de esto, la notera le pidió que no se enojara y ella vuelve a tomar la palabra: "No me enojo y tampoco le estoy peleando, pero son cosas serias porque estamos definiendo el destino de un país".

Si bien la mujer brindó una explicación, el conductor interrumpió y le dijo a la cronista: "Andá, Magui, tampoco que me dé clases de moral. Ya me banqué bastante que el señor te trate un poquito mal al principio. Ya que la señora también te trate mal, no. Dos, no", expresó indignado Doman.

Pese a la posición del presentador, es evidente que el resto de la audiencia discrepó. El clip no sólo se hizo viral acompañado de múltiples críticas para Doman y su equipo, sino que además la Agencia Presentes lo denunció públicamente.

