Hambre: Tiró comida podrida y una persona se la llevó a sus hijos

La indigencia aumentó en el mismo porcentaje. Foto: reuters "Caés en la realidad de un cachetazo cuando un tipo te dice 'no importa que esté podrido'. Podrido, para el es más que cero y le estaba llevando carne podrida para que coman los hijos", subrayó Rodrigo al concluir su relato sobre el episodio que vivió frente al hambre en la Argentina.

Y ahí contó conmovido:

Cuando estoy por tirar en el contenedor la segunda bolsa con comida podrida me agarra un tipo y me dice '¿Vas a seguir sacando?'. Mi respuesta fue '¿De qué me hablás?, ¿de ésto? Mirá, no sé hace cuánto tiempo que está podrido. No se puede comer’ Cuando estoy por tirar en el contenedor la segunda bolsa con comida podrida me agarra un tipo y me dice '¿Vas a seguir sacando?'. Mi respuesta fue '¿De qué me hablás?, ¿de ésto? Mirá, no sé hace cuánto tiempo que está podrido. No se puede comer’

Para luego agregar el dato desgarrador:

¿Sabés qué me respondió: 'El señor anterior se llevó el recipiente plástico de las milanesas para darle de comer a los pibes. Por eso quería saber qué más había'. Le dije que esas milanesas por lo menos tienen un mes de podrido y me dijo: 'Peor es nada' ¿Sabés qué me respondió: 'El señor anterior se llevó el recipiente plástico de las milanesas para darle de comer a los pibes. Por eso quería saber qué más había'. Le dije que esas milanesas por lo menos tienen un mes de podrido y me dijo: 'Peor es nada'

Según contó Rodrigo, inmediatamente vio como se llenó de gente llevándose lo que él tiraba. Y agregó:

Cómo será la desesperación y el hambre que tenían, que cuando saco la última bolsa con la basura del jardín, uno de los que estaba revisando lo que había quedado me dice: '¿Ahí que traés, amigo?' Cómo será la desesperación y el hambre que tenían, que cuando saco la última bolsa con la basura del jardín, uno de los que estaba revisando lo que había quedado me dice: '¿Ahí que traés, amigo?'

"Lo que viví fue terrible. Vivir la desesperación de la gente que no tiene nada y te está agradeciendo mientras se lleva comida podrida fue un golpazo de realidad que me decía 'bienvenido a la Argentina'", se lamentó.

