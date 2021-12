Darío Barassi es reemplazado por Dani La Chepi

No solamente con miras a su tiempo de descanso anual, sino porque el conductor tiene por delante un proyecto de ficción del que será protagonista para Star Plus, la plataforma de Disney. Pudimos averiguar más, y por vacaciones y la producción, Darío faltará dos meses No solamente con miras a su tiempo de descanso anual, sino porque el conductor tiene por delante un proyecto de ficción del que será protagonista para Star Plus, la plataforma de Disney. Pudimos averiguar más, y por vacaciones y la producción, Darío faltará dos meses

image.png Darío Barassi dejara la vara muy alta en El Trece.

Cabe resaltar que, Barassi se encuentra en un horario de lucha importante entre El Trece y Telefe, donde el Grupo Clarín le puede sacar ventaja, comparado con el resto de los horarios, en donde ViacomCBS reina con tranquilidad.

Según dichas métricas, el cruce más parejo sigue siendo el de Pineda y Barassi: en lo que va de la semana, el lunes se lo quedó El Trece con 8,2 puntos de rating promedio. Por debajo, figuró De Pineda con 7,5 puntos.

El día martes (30/11), 100 Argentinos Dicen generó un promedio de 6,8 puntos. Solo un número arriba, figuró Pasapalabra con 6,9 puntos promedios. El miércoles (01/12) el promedio emitido por El Trece fue de 6,05, mientras que Telefe midió 7 puntos de rating. El Jueves, 100 Argentinos Dicen midió 6,54 puntos, y Pasapalabra 7 puntos.

Es por eso que se espera de la figura de Barassi, porque con él, los números prosperan.

De cara al futuro y a las vacaciones, Barassi no se encontrara en el programa, lo que lleva a preguntarse: ¿Podrá Dani La Chepi mantener el nivel de Barassi en el programa, o trabajará bajo sus sombras?