Crónica TV recluta a figuras del Grupo América, ¿y sueña con Viviana Canosa?

Sin embargo, la conversación tomó un tono más serio cuando Piaggio afirmó:

Te quiero contar, fuera de todo show televisivo, que lo hay. Nosotros abrimos el programa manifestando que estabas sin aire, sin producción (...) Facundo Pedrini mientras estábamos haciendo el aire me dice que 'si a Viviana le gusta la pantalla de Crónica, ya te ofrece poder ingresar en mayo'. La programación en Crónica ya arranco, o sea que sos una persona muy buscada Te quiero contar, fuera de todo show televisivo, que lo hay. Nosotros abrimos el programa manifestando que estabas sin aire, sin producción (...) Facundo Pedrini mientras estábamos haciendo el aire me dice que 'si a Viviana le gusta la pantalla de Crónica, ya te ofrece poder ingresar en mayo'. La programación en Crónica ya arranco, o sea que sos una persona muy buscada

Y agregó: "El señor Pedrini, gerente de programación, te ofrece lo que pueda considerar contigo en la reunión y además te abre el espectro de lo que es la Casa Crónica, el streaming que están armando. Te lo digo humildemente, Vivi. Se trabaja muy cómodo en Crónica y con libertad".

Instantes más tardes, y supuestamente a pedido del propio Pedrini, el canal exhibió una de sus clásicas placas rojas con la leyenda "Canosa avanza en Crónica". Ante esto, Canosa prometió considerar la oferta. Quedará por verse si esta se formaliza o si queda sólo como una puesta en escena para la anécdota.

¿Viviana Canosa vuelve a la televisión?: "Estoy muy cerca"

A mediados de enero, Canosa informó su salida de LN+ tras sólo un año al aire. Si bien inicialmente la conductora indicó que estaría interesada en dedicarse a negocios empresariales, en los primeros días del mes de febrero informó que estaba muy cerca de llegar a un acuerdo con un canal de televisión.

Esta información fue provista por el ciclo Socios del espectáculo de El Trece. Allí, la panelista Mariana Brey fue quien tomó la posta y, en primera instancia, desmintió el rumor que estaba circulaba en redes sociales sobre un potencial desembarco de Canosa en C5N.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/socioseltrece/status/1754892098170392684?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1754892098170392684%7Ctwgr%5E61e988041929fd3aa827d0eb77c817b5e60169b5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fviviana-canosa-vuelve-la-television-estoy-muy-cerca-n570917&partner=&hide_thread=false La palabra de Viviana Canosa sobre su futuro en la televisión. pic.twitter.com/pxFfz7eDpD — Socios del espectáculo (@socioseltrece) February 6, 2024

"Tengo novedades: Viviana Canosa en C5N no va a estar. Consulté y no está para nada en las posibilidades, por ahora no y es un por ahora largo, o sea, no en el 2024", sostuvo Brey, quien en este entonces formaba parte del envío Argenzuela de susodicho canal.

Luego, el conductor Rodrigo Lussich reveló: "Me escribió la Canosa".

Me dice: 'Por favor, desmentí las huevadas que dicen de los canales. Estoy con hermosos proyectos y estoy cerca de otro canal'. No es C5N, no es LN+, ¿será TN? Me dice: 'Por favor, desmentí las huevadas que dicen de los canales. Estoy con hermosos proyectos y estoy cerca de otro canal'. No es C5N, no es LN+, ¿será TN?

Ante esa respuesta, Lussich le repreguntó a Canosa "¿Estar cerca es muy bueno?" y ella contestó categórica: "Muy". Pese a que las especulaciones apuntaron a que la señal en cuestión era la de noticias del Grupo Clarín, todo parece indicar que el ofrecimiento nunca se formalizó y, por ahora, la conductora permanece sin canal.

