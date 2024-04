Agoniza la ficción nacional: Telefe cerró su área y despidió a 150 empleados

"Un programa como Gran Hermano es subversivo, arruinan a la gente en pos de anuncios de televisión. Y no están actuando, porque esto es lo que no entienden muchos a veces (...) Me parece de terror", introdujo.

Y la pobre inocente gente que está ahí (...) No son personajes, no son actores ni actrices. Es gente inocente que va con el estómago vacío y con una ansia de no sé qué, y cuando termina ese programa, ¡Dios mío! Ceden su imagen, su desnudez, dejan todo. La inocencia y cómo los destrozan en pos de vender Y la pobre inocente gente que está ahí (...) No son personajes, no son actores ni actrices. Es gente inocente que va con el estómago vacío y con una ansia de no sé qué, y cuando termina ese programa, ¡Dios mío! Ceden su imagen, su desnudez, dejan todo. La inocencia y cómo los destrozan en pos de vender

Por otro lado, a la hora de explicar por qué Telefe opta desde hace cinco años por priorizar los reality shows y las latas turcas, el Puma explicó que "los actores no somos caros, lo que pasa es que acá pagan poco".

Arman elencos con pibes con seguidores (en las redes) en vez de poner actores y actrices que se rompen el alma, y claro, las ficciones eran una mierda porque hacían agua, porque no quieren llamar autores que trabajen y pagarles bien Arman elencos con pibes con seguidores (en las redes) en vez de poner actores y actrices que se rompen el alma, y claro, las ficciones eran una mierda porque hacían agua, porque no quieren llamar autores que trabajen y pagarles bien

"La forma en la que se está dejando morir a la ficción me parece una canallada y de terror", concluyó Goity.

