Caen 3 tasas viales y desde CECHA van por su erradicación total

Otras cámaras, como FAENI y CESGAR, citadas por el diario Clarín, argumentan el principio de razonabilidad: “No pareciera razonable contar con un tributo, que no pueda demostrar y comprobar la prestación del servicio, o sea la constatación de contraprestación efectiva, o no pudiera justificarse razonablemente la vinculación entre lo cobrado y el costo real del servicio”.