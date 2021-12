Clarín vs. C5N por Hugo Alconada Mon y ninguneo de La Nación

Recordemos que el 16 de diciembre el Tribunal Oral Federal 3 (TOF3) difundirá el fallo que definirá si López, De Sousa y el extitular de la AFIP, Echegaray, son inocentes o culpables del delito de defraudación al Estado por unos $8.000 millones.

Luego de una nueva nota de Alconada Mon donde cuenta que 40 funcionarios de AFIP habían sido desplazados por haber investigado a Báez, López y los Kirchner por orden de la Justicia, el empresario muy cercano al oficialismo le respondió personalmente:

“La nota de Alconada Mon es demostración más fehaciente de lo que denunciamos durante años: que en la AFIP funcionaba un grupo de tareas designado para perseguir a quienes pensaban distinto durante el gobierno de Mauricio Macri”.

Desde TN, el comunicador retrucó:

"A ver, él me adjudica que yo integré un grupo de tareas con el macrismo desde el 2016. El primer tramo de mi investigación fue en 2013. Entonces, ¿cómo es? ¿Yo estaba avanzando con datos sobre su holding sin datos de AFIP?

Me espiaron. Me espió el macrismo. Entonces, ¿cómo es, soy miembro del grupo de tareas o soy de los perjudicados y víctima de esos grupos de tareas? Me espiaron, espiaron a mi familia, espiaron a mi mujer, espiaron a mis hijos, espiaron a mis papás, me llegaron a seguir en el auto, hay mensajes del WhatsApp".

En ese sentido, detalló que fue espiado porque "buscaban mis fuentes. En ese momento yo estaba investigando operatorias de Gianfranco Macri, Mariano Macri y Ángelo Calcaterra. De hecho, lo que me mostraron a mí en tribunales salió que me siguieron desde mi casa, por la autopista Buenos Aires - La Plata, me siguieron hasta el 4to. piso de Comodoro Py y ahí empieza el intercambio de mensajes de WhatsApp sobre qué funcionarios judiciales estaban en ese 4to. piso para tratar de correlacionar quiénes podían llegar a ser mis fuentes".

Respecto a los supuestos despidos en AFIP, El titular de la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Upsafip), Julio Estévez (h), desmintió desplazamientos de exfuncionarios macristas y confirmó que en la gestión de Alberto Abad se armaron "listas negras" de funcionarios.