CFK, Mirtha, La Peste, y el olvido (Folletín, capítulo 3)

En el Capítulo 1 hablamos del atentado, esos “lúmpenes”, al principio 1, después 2 finalmente 4 claramente expuestos y La Señora que no se daba cuenta, la custodia de una organización político militar: La Cámpora y los vericuetos de la televisión para contar 100 veces lo mismo.

En el Capítulo 2, los personajes se desarrollan. La juventud es esencial, es tooooda gente con alma en el siglo XXI sus modos y sus formas. Distintos FolkWays, diría Eli Chinoy.

Los Homicidas (intento de) tienen trazos gruesos que no pueden destacarse mas, hay que incorporar elementos, la trama vira hacia sus contactos con la civilización alejándose de la barbarie. El atentado, se sostiene, es una tarea de inteligentes y de inteligencia territorial para obtener datos.

El folletín admite el misterio, el ridículo, la exageración y la paranoia. Un abogado que los defiende es eso: un oculto integrante del cerebro llamado ”Oscuras Fuerzas del Mal”.

En el folletín, los Buenos están con la víctima y los Malos son los otros. Es la pelea entre El bien y El Mal. Equipo que gana no se toca. La pelea entre Bien y Mal garpaba, garpa, garpará.

Los relatores del folletín, como los patrocinadores tienen incorporadas fórmulas que encajan en el modelo. Es un complot. Quieren derrocarnos.

La diferencia entre reino y democracia (Monarquía y República) se oscurece. Defendamos a La Reina. Tienen ideología terrible y misteriosa los que nos atacan. Ya una vez fue la sinarquía, la derecha, hasta el republicanismo destituyente.

Hay relatores cuidadosos y relatores vocingleros. También los hay sin tino. Alberto Ángel Fernández, porteño… y abogado, es un desatino. En este caso lo suyo de tan exagerado y sobreactuado quita argumentos a la fantasía.

Un folletín es una fantasía que necesita de la inocencia del lector, espectador, televidente. Alberto Fernández le quita amor a la mentira, arruina el relato, vuelve prosaica la fábula. Con Fernández (Alberto) no hay moraleja. Es el que avisa: los reyes magos son los padres.

Folletín: “Las novelas de Carolina Invernizio, con sus tramas de colores intrincados y sus historias improbables, o al menos no siempre plausibles, de amor y odio, se colocan en la tradición del romance del apéndice o “feuilleton”. De hecho, muestran todos los temas habituales del género y el típico contraste agudo entre héroes positivos y personajes diabólicos. El gusto por el misterio y el horror es evidente en los títulos de muchas de sus novelas, como el beso de una mujer muerta (1886), The Buried Alive (1896), el hotel del crimen (1905), el cadáver acusatorio (1912), y también hay escenarios que preceden al género de detectives”.

“Sus libros fueron más apreciados por el público que por los críticos": Antonio Gramsci la llamó "gallina honesta de la literatura popular”.

Si hay un complot para tomar el poder y lo organiza el mal, al alzarse con asesinatos (intento de, sin bala en la recámara) eso es un típico caso de terrorismo.

Terrorismo:

1. Dominación por el terror.

2. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror.

3. m. Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos.

Se le hace difícil al peronismo kirchnerista, en este capítulo, quedarse del lado del bien. Vaca Narvaja Verbitzky, Walsh, Galimberti, Firmenich, Kunkel, la militancia montonera era Terrorismo, al Igual que ERP.

Se torna difícil alejarse del PO y de los “sindicatos de base”. Como dijese Miguel Hernández: “Menos tu vientre todo es confuso…”

sabag-copitos-bordo.jpg Fernando André Sabag Montiel, atacante de CFK, ¿sicario imperialista, odiador o producto del deterioro económico-social? Montaje: Urgente24

La aparición de “La Banda de los Copitos” pone alegría y sonrisa en mitad de la tragedia. Todos advierten su precariedad intelectual y todos aceptan que es necesario que alguien capacitado sea autor intelectual. Cuidado. Eso es terrorismo. Quieren voltear a la reina, a la monarquía, a la democracia. Van contra La Nación jurídicamente organizada. Chicos, ojo, ojito, eso es terrorismo.

El folletín llega a una encrucijada. Pongamos claramente: hay una… encrucijada.

Si se continúa se llega a condenar el terrorismo al aparecer autores intelectuales. Si se quita el componente de Sinarquía Internacional, Poder Mediático Destituyente disfrazado de Republicanismo tardío quedaremos con los lúmpenes. El asunto es tan difícil que como este folletín (ejem, mérito) hasta relatores parcialísimos como Artemio López tratan de explicar al “lumpenaje” porque caramba, son estos cuatro de copas del Truco Político los que quieren asesinar a Cristina… solitos… no dan jerarquía al magnicidio (grado de tentativa)

El mismo cuchillero que quiso matar un Papa y no era terrorista devaluó aquella puñalada trapera. Esto es lo mismo. Un gil de cuarta quiso matar al Papa, hasta provocaba lástima… y asombro. Igualito, che. La banda de los copitos, algodón de azúcar envuelto en polietileno y una pistola Bersa… muy poco para una épica de sacrificio. Tanto hacemos por el bien que El Mal vino a matarnos. Recen por mi. No va. Netflix así… no. Así no compra.

Lumpenaje, hum. ¿Qué hacemos con el lumpenaje?

Sustantivo masculino. Grupo social formado por las personas social y económicamente marginadas en ambientes urbanos, carente de conciencia de clase, como las personas que practican la prostitución, mendicidad y delincuencia.

Se conoce como lumpen al sector social más bajo del proletariado, aquel que está desprovisto de conciencia de clase.

Su subsistencia depende, en gran medida, de la caridad, de actividades deshonestas o criminales, o de ciertos recursos que para las otras clases serían desechos.

Como tal, el lumpen no posee medios de producción ni aporta fuerza de trabajo, por lo que se considera un grupo social improductivo. Además, vive en condiciones que están muy por debajo de las del proletariado. Es La Banda de Los Copitos. Aquí están estos son…

Nos queda la televisión y el relato que aparece en dos novelas. Una el Folletín, la otra una saga tipo Nero Wolfe o 12 Hombres en Pugna. Bien yanki. Eso para CFK.

Intento de asesinato e intento de convertirla en ladrona y corrupta. En los papeles de un juicio. Se presune inocente, obvio.

Gabriel Carrizo y Brenda Uriarte Que ellos no tengan conexiones no sirve a los K.

La calle dice otra cosa y los relatores de hoy no serán los relatores de mañana. Bastará con que alguien pregunte: dineros en el 1990… y dineros en el 2020…Dos telenovelas con ella como actriz central. Es muuuuucho. El Folletín y el Juicio. Una si, dos no. Además… Mirtha.

CFK y Mirtha están. Son dos personajes que cuestionan la historia. La historia del siglo XXI. En rigor son tres las sagas que entran en octubre, cuando ya la primavera está floreciendo. Octubre Lapachos. Noviembre Jacarandáes.

Entre las flores dos sagas con la actriz CFK la otra con Mirtha. Tan parecidas. Tan Self made Woman. Tan Teléfono Blanco (Perdón Zully, ya sé que fuiste la uno-uno, sorry). Tres telenovelas y un condicionante que no tuvieron en cuenta.

El centro de dos de las telenovelas. Cristina Elisabet Fernández de Kirchner (La Plata, 19 de febrero de 1953) es una política y abogada argentina, presidenta de la Nación Argentina entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015, diputada provincial por la provincia de Santa Cruz entre 1989 y 1995 y diputada y senadora nacional por las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires en los periodos 1995-2007 y 2017-2019. Desde el 10 de diciembre de 2019 se desempeña como vicepresidenta de la Nación Argentina.

Familia que se rompió. Pasado de barrio y las afueras. Triunfadora con las reglas que aceptó: la misoginia y la homofobia. El código de partido.

Afiliada al Partido Justicialista desde la década de 1970, militó en la Juventud Peronista. Estudió Abogacía en la Universidad Nacional de La Plata, donde conoció a Néstor Kirchner en 1974, quien fue su compañero de militancia y, desde 1975, su esposo. Es una Diva. No es posible quitarle el dominio de las marquesinas.

Pelea. Solo una y solo una en la mismísima calle del Espectáculo Nacional. Las dos que quedan. Que son. Que fueron, por decir mejor.

mirtha legrand4.jpg Rosa María Juana Martínez Suárez o Mirha Legrand.

La vieja Reina ataca de nuevo: Rosa María Juana Martínez Suárez, conocida por su nombre artístico Mirtha Legrand, es una actriz y conductora de televisión que ha trabajado en Argentina y España, a menudo con su hermana gemela, la actriz Silvia Legrand. Con una trayectoria de 72 años, Legrand es una destacada y muy conocida figura de la televisión argentina.

Su debut en el cine fue a los 14 años. La futura Mirtha Legrand nació el 23 de febrero de 1927 en Villa Cañás, una ciudad en el territorio de Santa Fé, a unos 200 kilómetros de Rosario. Sus padres eran ambos inmigrantes españoles. En 1934 sus padres se separaron. Su madre emigró a Rosario para garantizar una instrucción superior para sus tres hijos, mientras que su padre se quedó en Villa Cañás.

Familia que se rompió. Pasado de barrio y las afueras. Triunfadora con las reglas que aceptó: la misoginia y la homofobia. El código de partido… y de un mundo de mostacillas y papel macché.

Alguien las mató anticipadamente. Ya “la Mirtha” no es Mirtha. La Peste que nos congeló dos años mató la magia. Señora grande y respetable que se esfuerza por estar en un mundo que se derrumba y una civilización que la despide. Ya “la Cristina” no es Cristina Elizabet Fernández la muchacha del arrabal platense. Es bótox y colorete, gestos y tintura, son Los Copitos y los bolsos de Lázaro Báez.

La Peste quitó la sábana. Democracia Incompleta y Justicia Social fallida. Eso es del siglo XX.

Código Narco, Violencia Urbana, Inseguridad Social. Corrupción Estructural. Esto es el Siglo XXI. Con La Peste entramos en el Siglo XXI. Hay diferencias.

La Peste fue la puerta abierta, nadie la puede cerrar. Se las está llevando puestas el Pos Peste. Estas dos señoras están perdiendo contra si mismas, contra sus retratos y sus actuaciones. Contra el Almanaque que no es chacota.

Por ahora son el mejor argumento de los pececillos que acompañan su vida de grandes ballenas. Los que mejor la pasan son los que viven de ellas. Propaganda y tachín tachín que siempre paga.

Setiembre del 2022 cierra con un signo mediático muy clarito.

Personajes como Luis Majul que viven de su militancia crematística contra CFK dan cuenta del canibalismo mediático, tan necesario como inatajable, fue invitado de Rosa María Juana que – en ese, su primer programa-- preguntó: ”que es un influencer…”. La respuesta es sencilla: actor de un mundo que no le pertenece. Está dicho: la Peste abrió la puerta.